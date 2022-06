La WNBA cherche deux franchises de plus pour 2024

Il y a un an, en juin 2021, Cathy Engelbert expliquait que « l’expansion de notre ligue fait partie intégrante de notre vision de l’avenir ». Elle n’a pas changé d’avis, au contraire, puisque la patronne de la WNBA a en effet annoncé à The Athletic qu’elle désire ajouter deux franchises à la ligue.

Elle espère ainsi trouver la ou les villes qui accueilleront ces deux équipes d’ici le début des playoffs, en septembre, ou au moins avant la fin de l’année civile. L’objectif étant de les intégrer au championnat dans deux ans, pour la saison 2024.

Ce sera une première depuis presque quinze ans pour la sœur de la NBA, qui n’a plus ajouté d’équipe depuis l’arrivée de l’Atlanta Dream en 2008.

Cathy Engelbert a détaillé à nos confrères qu’une centaine de villes ont d’abord été ciblées pour accueillir ces nouvelles franchises. Puis, après examens, la WNBA a réduit sa liste à entre 10 et 12 villes.

Le bon moment pour une expansion

Pour être une des heureuses élues, les villes devront remplir plusieurs critères, notamment sur les politiques publiques, la population et les données démographiques. Car la WNBA a besoin d’améliorer sa médiatisation et elle cible en priorité les jeunes et les femmes.

« Il n’y a pas de formule claire et nette, mais on voit assez rapidement les villes qui se détachent », commente Cathy Engelbert. « On examine aussi les villes où il y a déjà des franchises de WNBA, pour tirer les leçons de ce qui a ou non fonctionné depuis 25 ans. On veut vraiment préparer les nouveaux propriétaires à la réussite. »

The Athletic avance six villes parmi les candidatures les plus crédibles : Nashville, Oakland, Philadelphie, Portland, Toronto et San Francisco.

Pour cette dernière, l’intérêt est connu, car l’ancien président des Warriors, Rick Welts, était très motivé pour créer une franchise WNBA dans la Baie. Et on sait que des groupes d’investisseurs ont échangé avec la ligue dans le courant de l’année passée.

Enfin, si le scénario idéal de la WNBA serait d’ajouter deux équipes, Cathy Engelbert confirme néanmoins que l’arrivée d’une seule nouvelle formation serait déjà un succès. Cela n’aurait aucun impact sur l’équilibre de la ligue puisque la WNBA ne fonctionne pas en conférences ou en divisions comme la NBA. Les playoffs réunissent les huit meilleures équipes de la saison. Qu’elles soient donc 12, 13 ou 14 au départ n’a aucune incidence.

« On suit le processus et on est impatient de passer aux étapes suivantes », conclut la patronne de la WNBA. « Personne ne le souhaite plus que moi. On sait qu’il est temps de le faire, car il y a tellement de talents qui sortent des rangs de la NCAA pour rejoindre notre ligue. »