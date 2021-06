Bientôt une franchise WNBA à San Francisco ?

Ces dernières années, la construction du Chase Center et la pandémie de Covid-19 ont plombé les projets de Rick Welts puisque le président des Warriors, qui prendra sa retraite très prochainement, avait l’ambition de créer une franchise WNBA à San Francisco, dans la Baie.

« Ce n’était pas le bon moment », a-t-il reconnu pour le Mercury News, lui qui a beaucoup fait pour la promotion de la WNBA. Mais son désir n’est pas éteint pour autant et il espère même le voir se réaliser d’ici peu.

« On y pense tout le temps. Pour que ça fonctionne, il faut vendre des billets et des sponsors », précise-t-il. « Sans ça, c’est impossible d’avoir une équipe financièrement performante. Ces deux choses-là, on les fait très bien. Pour l’instant, il n’y a aucun projet, mais je serais déçu si ça ne se produit pas dans les cinq ans. »

Création ou déménagement de franchise ?

Le dirigeant de la franchise californienne n’est pas le seul à y réfléchir car le San Francisco Chronicle nous apprend que deux autres groupes d’investisseurs, en plus des Warriors, sont intéressés par l’idée d’une franchise WNBA dans la Baie, que ce soit une création de franchise ou un déménagement d’une déjà existante. Et ces derniers auraient déjà avancé leurs pions. L’un des deux groupes échange avec la ligue féminine depuis quelques mois et a même entamé les démarches pour obtenir un accord afin de jouer dans la Oakland Coliseum Arena.

Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, a de son côté confirmé les envies de Welts et l’intérêt de sa franchise sur ce dossier, que la WNBA voit d’un bon œil.

« La Baie est un marché particulièrement dynamique pour le basket féminin et on apprécie de voir ce fort intérêt pour la WNBA », a déclaré la patronne de la ligue, Cathy Engelbert. « L’expansion de notre ligue fait partie intégrante de notre vision de l’avenir. »