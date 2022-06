Draft 2022 | Dyson Daniels se voit en parfait complément de Tyrese Haliburton

Invité au sein de la « Green Room » de la prochaine Draft, Dyson Daniels poursuit son marathon en enchaînant les workouts en vue de la Draft, le 23 juin prochain.

Les Pistons, qui disposent du 5e choix, ont déjà eu l’occasion de le voir à l’œuvre, tout comme les Blazers (7e choix), les Pelicans (8e), les Suprs (9e) et les Knicks (11e). Avant de rendre visite aux Kings (4e) et aux Wizards (10e), l’arrière était vendredi à Indiana pour une session avec une franchise susceptible d’être intéressée par son profil puisqu’elle détient le 6e choix.

Des progrès espérés sur le tir extérieur

Comme il l’avait fait à Portland, Dyson Daniels s’est projeté dans l’équipe d’Indiana et il se voit déjà en parfait pendant d’un Tyrese Haliburton, avec qui il est parfois comparé.

« Cette intersaison pour moi, il a été question de vraiment me focaliser sur mon tir. Être capable de mettre dedans afin de pouvoir jouer sans ballon. J’ai confiance en mon tir, alors j’ai l’impression qu’en jouant ici, avec un gars comme Tyrese, qui est aussi un très bon passeur, je peux jouer sans ballon, faire les bonnes coupes, et tirer », a-t-il déclaré.

S’il a brillé en 15 matchs de G League la saison passée (11.3 points, 6 rebonds, 4.4 passes décisives), son adresse à 3-points reste son point faible (25.5%). Mais l’idée serait globalement de profiter des espaces libérés par l’attractivité de Tyrese Haliburton, et sur ce point, l’association pourrait être intéressante.

Un joueur « NBA Ready » ?

Ce qui fait aussi la force de Dyson Daniels, c’est sa défense, cette capacité à alterner sur plusieurs postes en profitant de sa taille (2m03) et sa mobilité, avec notamment 2.1 interceptions par match en moyenne à la clé cette saison.

« Pour ce qui est de ma défense, on peut le voir à la vidéo, ce genre de choses. Mais ici, qu’on joue du un-contre-un, deux-contre-deux, ou trois-contre-trois, je peux le montrer sur les exercices. Passer au milieu des écrans, utiliser ses mains, dévier des ballons, des choses comme ça. Je veux montrer que c’est ma principale force et montrer des choses aussi offensivement sur lesquelles j’ai travaillé aussi ».

Encore un effort, l’espoir australien au style « NBA ready » arrive bientôt au bout du processus de la Draft et va donc bientôt connaître l’environnement dans lequel il va évoluer en NBA et les défis qu’il va devoir relever. « C’est dur, mais j’aime ce jeu. J’aime venir ici. J’aime la compétition. C’est dur pour votre corps, tous ces vols, tous ces matchs, ce genre de choses. Mais les enjeux sont élevés, et au bout du compte, j’espère que ça paiera ».