Draft 2022 | Dyson Daniels se verrait bien atterrir à Portland

A une vingtaine de jours de la prochaine Draft, c’est l’époque des workouts en série pour les nombreux prétendants à la Grande Ligue.

En l’occurrence, après une saison en G-League au sein de l’équipe du Ignite (spécialement créée pour les prospects), Dyson Daniels est déjà bien lancé dans son tour des franchises NBA. L’espoir australien de 19 ans était récemment de passage en Oregon, où les Blazers tenaient leur premier workout ce mardi matin.

Face à un parterre composé du GM, Joe Cronin, du vice président Bert Kolde, de Chauncey Billups et de Damian Lillard (en attendant l’arrivée de Mike Schmitz), six joueurs (Julian Champagnie – St. John’s, Dyson Daniels – Ignite, Darius Days – LSU, Mouhamed Gueye – Washington State, Fatts Russell – Maryland et Dallas Walton – Wake Forest) ont effectué un workout complet pour essayer de convaincre les Blazers de les sélectionner lors de la prochaine Draft (avec leurs trois choix : en 7e, 36e et 57e positions).

Avec plus de 11 points, 7 rebonds, 5 passes et 2 interceptions de moyenne cette saison, à 45% aux tirs dont un petit 30% à 3-points et un inquiétant 53% aux lancers, Daniels est un choix plausible pour les Blazers en 7e position.

« Avec l’Ignite, j’ai joué contre des joueurs qui sont tout proches d’atteindre la NBA », a précisé Daniels sur le site des Blazers. « J’ai joué des matchs de 48 minutes, avec le ballon NBA, les terrains NBA. Tout est fait pour t’aider à jouer en NBA, avec beaucoup de gens qui regardent chacun de tes matchs. Je pense que ça m’a bien préparé physiquement et ça m’a habitué au style de jeu NBA. »

Arrière de grande taille au profil athlétique, il pourrait renforcer la défense de Portland, un des talons d’Achille de Rip City ces dernières années. A 19 ans seulement, Daniels est encore un joueur en formation et il aura besoin de temps avant de s’épanouir pleinement au plus haut niveau.

« Je veux simplement trouver la meilleure situation pour moi. Que ce soit le Top 5 ou le Top 20, je veux surtout trouver une équipe qui me convient et qui me veut, qui va me faire jouer et où je vais pouvoir apporter, peu importe l’équipe. »

Déjà bien garnis sur les postes extérieurs avec Damian Lillard évidemment, mais aussi Anfernee Simons, Josh Hart voire Nassir Little et le vétéran Eric Bledsoe, les Blazers pourraient faire une place pour un joueur à fort potentiel, peut-être avec leur 36e choix. Mais l’objectif semble plutôt de profiter des meilleures années de Lillard (32 ans le 15 juillet prochain) avant qu’il ne soit trop tard…

« La défense est mon point fort à l’heure actuelle. Je pense pouvoir être un bon ajout [à Portland] », conclut Daniels. « Ils ont une bonne équipe avec un bon mélange de vétérans et de jeunes gars. Je pourrais jouer dans cette équipe car il y a plusieurs rôles qui pourraient me convenir. »