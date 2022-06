Draft 2022 | AJ Griffin testé par les Blazers et… Damian Lillard

Et si les Blazers conservaient finalement leur 7e choix dans la Draft 2022 ? C’est possible puisque la franchise continue de tester des joueurs susceptibles d’être disponibles à la 7e place, et après Jalen Duren, Bennedict Mathurin et Dyson Daniels, c’est l’ailier AJ Griffin qui a effectué un « workout ».

Âgé seulement de 18 ans, c’est le fils d’Adrian Griffin, ancien bon défenseur en NBA, et surtout connu comme assistant, et il officie d’ailleurs aux Raptors aux côtés de Nick Nurse. Ailier de Duke cette saison, AJ est taillé comme son père, et les « mock draft » l’annoncent entre les 7e et 12e places. Lui se voit plus haut, et il profite des tests pour le démontrer.

A lire : le profil complet d’AJ Griffin

« Je veux prouver à tout le monde qu’ils ont tort » explique-t-il à The Oregonian. « Quand ils disent que je ne peux pas faire quelque chose, cela me motive à leur prouver le contraire. »

En l’occurrence, AJ Griffin veut prouver qu’il a les gènes de son père, et qu’il sait défendre. C’est justement le profil recherché par Chauncey Billups. Avec ses 45% à 3-points pour son année « freshman », l’ancien Blue Devil pourrait donc briller dans un profil « 3&D » si recherché aujourd’hui en NBA.

« Je pense que je me suis beaucoup appuyé sur mon père » poursuit-il. « C’est un avantage de profiter de ses compétences et de ses connaissances, mais ensuite, il faut tout de même le faire par soi-même. »

Jeudi, pour son essai, il a aussi profité des conseils de Damian Lillard, comme le prouvent les images ci-dessous.