Profil

Poste : Ailier

Taille : 1m98

Poids : 100kg

Équipe : Duke Blue Devils (conférence ACC)

Stats 2021/22 : 10.4 points (49.3%, 44.7% à 3-points), 3.9 rebonds, 1 passe

Présentation

Lieutenant de Paolo Banchero dans la grosse équipe de Duke cette saison, moins médiatisé et « flashy » que l’ailier-fort, AJ Griffin a tout de même réalisé une belle saison « freshman ». D’abord blessé durant le camp d’entrainement, il est revenu à temps pour le début de la saison. Sans surprise, à cause d’une préparation raccourcie, il a commencé au ralenti, d’abord en sortie de banc, avant de monter progressivement en puissance en 2022, pour finalement intégrer le cinq majeur pour le reste de la campagne.

D’un naturel calme et posé, joueur très mature et intelligent, il est entouré depuis toujours par une famille basketteurs : son père, Adrian Griffin, ancien joueur des Bulls et des Mavericks notamment, est assistant dans le staff de Nick Nurse à Toronto. Son frère, Alan, a connu une belle carrière NCAA à Illinois et Syracuse, et tente aujourd’hui, par la G-League, de se frayer un chemin vers la NBA. Quant à sa soeur, Aubrey, elle évolué à Connecticut, un des programmes majeurs du basket universitaire féminin.

D’abord considéré comme un choix du premier tour l’été dernier, sans être forcément attendu dans la « lottery », AJ Griffin a fait grimper sa cote tout au long la saison et s’est finalement fait une place pratiquement indiscutable dans le Top 10 de cette Draft 2022.

POINTS FORTS

– Le tir extérieur

C’est son atout principal, celui qui va le rendre utile sur un terrain dès le premier jour, quelque soit son rôle et son temps de jeu dans sa future équipe. Malgré une mécanique un peu rigide et une prise d’appuis étrange, avec les pieds très écartés, AJ Griffin est déjà un excellent shooteur à 3-points.

Avec 44.7% de réussite dans cette zone, sur 4.1 tentatives par match, il était le « sniper » attiré des Blue Devils la saison passée. Il a permis d’écarter le jeu en attaque, affichant ainsi une bonne complémentarité sur demi-terrain avec Paolo Banchero, très dominant près du panier.

Dans le contexte NBA, entouré de solides « playmakers », il devrait hériter de bonnes positions de tirs en « catch-and-shoot » et pourrait s’imposer comme un des poignets les plus adroits de son équipe.

– Un physique paré pour la NBA

Avec près de 100 kilos sur la balance, AJ Griffin est déjà taillé pour tenir le choc physiquement en NBA. Très musclé des jambes et du buste, il peut encaisser le contact sans trop de difficulté, et cela devrait l’aider à scorer dans la raquette, même si ce n’était pas naturel pour lui l’an passé.

En défense, ce physique déjà développé est également un atout certain. Les arrières plus petits auront notamment des difficultés à ne pas exploser au contact de l’ancien Blue Devil, très compact du haut du corps. Face aux grands ailiers, il manquera en revanche clairement de taille. Mais un peu à la manière d’un PJ Tucker, il pourra compenser grâce à son intelligence de jeu, avec des appuis toujours bien placés face à l’attaquant.

POINTS FAIBLES

– Un antécédent de blessures

Alors qu’il n’a que 18 ans, AJ Griffin a déjà connu deux blessures importantes par le passé. La première au genou gauche, qui lui avait coûté sa saison « senior » au lycée. La seconde, au genou droit, durant le camp d’entrainement en octobre dernier, à quelques semaines du début de la saison. Au cours de l’exercice 2021/22, il n’a pas subi de pépin physique majeur, à l’exception d’une très légère entorse de la cheville gauche en fin de saison.

Mais au global, à quelques mois de débuter sa carrière professionnelle, le physique du natif du Texas peut soulever des interrogations. Son côté très musculeux rassure, mais le spectre d’une nouvelle blessure importante sur l’un de ces genoux plane forcément dans l’esprit des décisionnaires des franchises NBA. Plus que n’importe quel autre joueur amené à être sélectionné dans la « lottery », son dossier médical sera minutieusement décortiqué.

– Un dribble timide

Globalement sous-utilisé à Duke, car Jeremy Roach, Trevor Keels et Paolo Banchero étaient les initiateurs de l’attaque, AJ Griffin n’a pas eu l’occasion de travailler son dribble. Excellent en « spot-up », il a pourtant montré, par séquence, qu’il était capable de faire plus, et notamment de shooter en sortie de dribble, particulièrement à mi-distance.

Mais dans l’ensemble, son dribble ne lui permet pas, pour l’heure, de faire la différence sur une confrontation directe. Cela peut s’expliquer par son manque d’explosivité sur son premier pas : deux blessures majeures aux genoux sont passées par là, et entachent peut-être sa confiance quand il attaque le cercle. Preuve en est durant la saison écoulée : seulement 23% de ses tirs étaient pris au cercle.

La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas irrémédiable car un dribble se travaille, surtout chez un ailier. S’il répète ses gammes avec assiduité, AJ Griffin deviendra sans trop de soucis bien plus à l’aise avec son dribble, ce qui fera de lui un attaquant bien plus complet, à terme.

Comparaison

Jimmy Butler et Jaylen Brown, pour le profil d’ailier très physique, capable de créer son tir.

Pronostic

Entre la 5e et la 10e place. À Portland en 7e position, le « fit » semble évident.