Draft 2022 | Jalen Duren prêt à découvrir la NBA à 18 ans

Dire que Jalen Duren est un talent précoce relève du doux euphémisme. Surclassé et diplômé du lycée un an en avance, il a pu débarquer à 17 ans à l’université de Memphis où il a tourné à 12 points, 8 rebonds et 2 contres de moyenne. Un an plus tard, il est déjà aux portes d’un contrat pro, après avoir décidé de se présenter à la Draft NBA à l’âge de 18 ans !

Un talent ultra précoce

Passé par la fameuse Académie Montverde en Floride, où il a gagné le premier titre NIBC de l’histoire des Eagles, Jalen Duren était également le plus jeune joueur de l’équipe U16 des Etats-Unis qui a remporté l’or à la Coupe du monde 2019 (avec 10 points, 8 rebonds et 2 contres de moyenne).

Intérieur maousse costaud de 2m11 pour 113kg, il est avant tout un Hercule de la peinture à ce stade. Explosif et ultra intense, le natif du Delaware se sent prêt à passer le cap du professionnalisme, lui qui enchaînait récemment les « workouts », dont un en « solo » à Portland (détenteur du 7e choix).

« Je n’aurais pas décidé de passer pro si je ne pensais pas être prêt mentalement, physiquement et techniquement », explique-t-il sur le site officiel des Blazers. « J’adore ma situation. J’adore le défi, et c’est pour ça que je suis allé à la fac un an plus tôt. C’était un gros défi et ça m’a permis de bien progresser. »

Freshman de l’année dans la conférence ACC, Jalen Duren est bien conscient qu’il n’est pas encore un joueur abouti et mature, mais il sait aussi que la Draft NBA se joue beaucoup au potentiel : « Je veux continuer à développer mon jeu et devenir le meilleur joueur possible. Je n’ai que 18 ans donc je sais que j’ai encore beaucoup de marge de progression. Je vais continuer à faire des progrès. »

Un nouveau Robert Williams III ?

Encore fruste offensivement, avec un arsenal qui se résume surtout à des gros dunks, des claquettes ou des envolées aériennes pour conclure les alley-oops, Jalen Duren devra étoffer son jeu d’un tir extérieur plus solide. Avant de penser au tir à 3-points, l’ancien de Memphis veut penser à la mi-distance…

« Je ne suis pas du genre à forcer des tirs ou forcer quoi que ce soit à vrai dire, je laisse le jeu venir à moi. [Le tir à 3-points] est quelque chose que je peux clairement faire car j’ai vraiment beaucoup travaillé dessus pendant l’été. Je suis capable de tirer de loin mais je veux simplement continuer à progresser et développer mon jeu. »

Alors que l’avenir de Jusuf Nurkic n’est pas encore assuré en Oregon, et que les Blazers ont grandement besoin d’une injection de talent (d’autant plus si ce dernier est jeune et à fort potentiel), Jalen Duren pourrait bien être une option valable en 7e choix. S’il est encore disponible.

« Je suis un gars qui veut simplement gagner, donc je peux m’intégrer à n’importe quelle culture et n’importe quelle équipe. Mettez-moi avec d’autres gars qui aiment le basket et aiment gagner des matchs, et tout ira bien. Je sais bien que je ne vais pas arriver et prendre le contrôle, tout ça viendra avec le temps et ma progression. Je vais déjà essayer de m’adapter au mieux à ce niveau supérieur avant de pouvoir m’imposer. »

Dans les coulisses de ses workouts