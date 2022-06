Les remarques de Steve Kerr ont poussé Anthony Edwards à travailler plus dur

Après deux saisons en NBA et une première série de playoffs réussie contre les Grizzlies en avril, Anthony Edwards a démontré qu’il avait bien toutes les qualités pour devenir une star de la ligue.

Il y a deux ans, ce n’était pourtant pas aussi certain. Ses capacités physiques et techniques n’étaient pas remises en cause, c’était davantage son mental et sa force de caractère qui inquiétaient.

L’arrière aurait-il le fameux « feu intérieur » pour se surpasser, pour travailler encore et encore et pour évoluer au plus haut niveau soir après soir ? Beaucoup en doutaient, surtout après quelques déclarations du joueur, qui avait confié avoir toujours préféré le football américain au basket.

Et si tout avait changé pendant un workout avec les Warriors avant la Draft en 2020 ? Ce jour-là, Steve Kerr et le GM Bob Myers sont présents pour observer Anthony Edwards.

« Je fais cet exercice que Stephen Curry fait également », raconte-t-il pour Jake’s Takes. « Je cours, je vais toucher la ligne et je shoote, à chaque fois. Il faut mettre cinq shoots de suite. Je n’y arrive pas, je suis trop fatigué. C’est trop pour moi, mais je ne dis rien, je fais ça comme un jogging. »

Évidemment, le coach des Warriors n’est pas satisfait par ce manque d’intensité.

« Après cet exercice, Steve vient me voir et me demande si je peux aller plus vite. Je pensais pourtant aller assez vite. Mais il n’était pas d’accord et voulait que je recommence. Là, je sprinte, j’ai l’air d’un fou. Je manque, un coup trop à gauche, l’autre trop à droite. »

La franchise californienne avait à l’époque le deuxième choix de la Draft, derrière Minnesota (elle choisira James Wiseman), et Anthony Edwards était le favori pour devenir le premier choix.

« Après le workout, on va diner et Kerr me dit que s’ils me draftent en deuxième position, je vais devoir travailler dur, et que je ne bosse pas assez durement. Ça a été un moment important pour moi. J’ai appelé mon préparateur physique après et je lui ai dit qu’on devait changer des choses. C’est à partir de cet instant que j’ai senti que je franchissais un nouveau palier. »