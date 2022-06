La NBA réfléchit à éliminer les postes pour les All-NBA Teams

« Je pense que ça devrait être les 15 meilleurs joueurs. » Et si Jayson Tatum avait gain de cause ? Il y a quelques jours, l’ailier de Boston s’était agacé, comme beaucoup, de voir Joel Embiid être dans la All-NBA Second Team alors que le pivot de Philadelphie avait terminé deuxième des votes pour le trophée de MVP, derrière Nikola Jokic.

Le Camerounais avait déjà vécu la même mésaventure à l’issue de la saison 2020/21. Pourtant, lui et le joueur de Denver étaient éligibles dans la catégorie « forward » cette année, mais il est compliqué pour les votants de placer les deux dans la première équipe, car un joueur qui reçoit des votes sur deux postes n’est éligible que pour celui où il a reçu le plus de points. En clair, il faudrait que les 100 votants se mettent d’accord en amont pour placer Nikola Jokic et Joel Embiid sur deux postes différents…

Le deuxième meilleur joueur de la saison qui n’est donc pas dans l’équipe type parce qu’il évolue au même poste que le MVP, c’est regrettable et Adam Silver l’admet. Pour sa traditionnelle conférence de presse donnée avant les Finals, le patron de la NBA a évoqué le sujet et il penche vers une reforme qui reprendrait l’idée de Jayson Tatum.

« On se demande si les journalistes ne devraient pas choisir les meilleurs joueurs et pas seulement les meilleurs joueurs de chaque poste », explique-t-il. « La ligue s’oriente de plus en plus vers un basket sans poste et le système actuel des votes peut entraîner des injustices sur votre poste. Donc c’est quelque chose que l’on va regarder de près. On va en parler avec le syndicat des joueurs car cela a un impact sur les contrats et sur les palmarès. »

Pas de solution miracle pour les contrats ?

C’est le second grand sujet polémique sur les All-NBA Teams : les bonus des contrats. La présence dans une de ces trois équipes débloque chez certains des primes, qui sont de plusieurs millions de dollars.

Jayson Tatum, encore lui, était ainsi passé à côté de 33 millions de dollars car il n’avait pas été sélectionné dans une All-NBA Team en 2020/21. Ce qui avait provoqué sa colère et le All-Star avait alors appelé, comme cette saison, à un changement du système des votes.

Alors que cette année, Devin Booker, Karl-Anthony Towns ou encore Trae Young, pourront eux décrocher des contrats maximum car ils sont présents dans les All-NBA Teams.

Là aussi, Adam Silver annonce des discussions avec le syndicat des joueurs, mais il précise aussi que, aussi imparfait soit-il, ce système est pour l’instant un moindre mal.

« Pour ce qui est du processus de sélection qui peut avoir un impact financier direct sur les contrats des joueurs, on est d’accord avec le syndicat pour utiliser cette méthode afin de débloquer certaines primes dans les contrats. Parce que, franchement, on n’a pas trouvé de meilleur moyen ni de solution plus équitable pour tout le monde. »