Jayson Tatum n’a toujours pas digéré sa non-sélection pour les All-NBA Teams de l’an dernier

« Un jour en retard, un dollars en moins ? C’est ce que dit le dicton ? ». Le sourire en coin, Jayson Tatum a visiblement eu bien du mal à savourer sa première sélection dans la « All-NBA First Team ».

L’ailier n’a apparemment toujours pas digéré d’être passé à côté d’un contrat supermax l’été dernier au moment de sa prolongation, et d’avoir dû s’asseoir sur plus de 30 millions de dollars à cause de son absence de la liste des 15 meilleurs joueurs de la saison 2020/21.

Comme il l’a déjà fait par le passé, il est revenu sur les fameux critères de sélection, qui comprendraient tacitement le bon bilan d’une équipe, et remis en cause la légitimité des choix.

« Je suis évidemment reconnaissant. All-NBA First Team, c’est un gros truc. Je suis donc content de cette marque de reconnaissance. Ce n’était pas vraiment une motivation pour moi (l’an dernier), par rapport à l’argent et tout ça. J’ai plutôt eu l’impression qu’on me manquait de respect, et j’en ai beaucoup parlé. Les critères et la façon de voter, c’est tellement ouvert… Il n’y a pas vraiment de règles établies pour savoir qui doit se qualifier. Je pense que c’était la partie la plus frustrante. Mais c’est arrivé. Est-ce que je pensais que je faisais partie des 15 meilleurs joueurs l’année dernière ? À mille pour cent. Mais c’est derrière moi maintenant, et j’ai réussi cette année et maintenant nous essayons de gagner un titre ».

Sans dévoiler une liste de critères précis, Jayson Tatum a suggéré que la liste soit présentée de façon différente, sans prendre en compte les positions, mettant notamment en avant l’absence de Joel Embiid dans le meilleur cinq de la saison, présentés en tout cas comme les cinq meilleurs joueurs de l’exercice écoulé.

« Il devrait y avoir des règles en place. Je ne sais pas exactement, mais peut-être devoir jouer un certain nombre de matchs, être qualifié ou pas en playoffs », a-t-il ajouté. « Je pense que ça devrait être les 15 meilleurs joueurs. Évidemment, avec certains gars dans une année de contrat, des contrats supermax, c’est difficile. Je suis sûr que c’est également difficile pour les votants. Mais il y a beaucoup de choses qui pourraient être changées ».