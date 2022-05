All-NBA Teams | Une première pour Jayson Tatum et Devin Booker

Suite et fin des annonces des récompenses individuelles de la saison régulière, puisque la NBA a dévoilé dans la nuit la composition des meilleurs cinq de l’exercice 2021/22.

Sans trop de surprise, la « All-NBA First Team » comprend le double MVP en titre, Nikola Jokic (Nuggets), ainsi que Giannis Antetokounmpo (Bucks) et Luka Doncic (Mavericks). Les trois joueurs européens étaient déjà présents dans le meilleur cinq de la saison dernière. Cette fois-ci, ils sont épaulés par deux « novices » en la matière : Jayson Tatum (Celtics) et Devin Booker (Suns), qui décrochent donc cet honneur pour la toute première fois.

Dans la « All-NBA Second Team », on retrouve Joel Embiid (Sixers), « éjecté » du meilleur cinq de la saison par Nikola Jokic, malgré son statut de dauphin dans la course au MVP. Le Camerounais est logiquement accompagné par Kevin Durant (Nets), Stephen Curry (Warriors) et le « revenant » DeMar DeRozan (Bulls), tandis que le nouveau phénomène de la ligue, Ja Morant (Grizzlies), est décoré pour la première fois.

Enfin, la « All-NBA Third Team » se compose de l’inévitable LeBron James (Lakers), qui améliore son propre record d’apparitions (18) dans l’un de ces trois meilleurs cinq, de Chris Paul (Suns), Trae Young (Hawks), Pascal Siakam (Raptors) et Karl-Anthony Towns (Wolves). Pas de Rudy Gobert, donc, devancé par « KAT ».

Giannis Antetokounmpo à l’unanimité, plusieurs bonus financiers débloqués

Au rayon des anecdotes, on constate que Giannis Antetokounmpo est le seul joueur à avoir été unanimement retenu dans la « All-NBA First Team ». En effet, le MVP Nikola Jokic a dû partager les votes avec Joel Embiid, pour la place de pivot du meilleur cinq. Pourtant, ils étaient tous les deux éligibles dans la catégorie « forward » cette année, mais les votants ont opté pour une configuration classique.

Meilleure équipe de la ligue en saison régulière, les Suns sont les seuls à placer plusieurs de leurs représentants dans l’une de ces « All-NBA Teams ». Meilleure équipe de la conférence Est, le Heat n’en place de son côté aucun.

Avec leur sélection, Devin Booker et Karl-Anthony Towns sont désormais éligibles, dès cet été, à une prolongation de contrat au « supermax », avec Phoenix et Minnesota : 211 millions de dollars sur quatre ans ! Pour Trae Young, qui avait re-signé avec Atlanta l’an passé, son contrat grimpe de 177 millions de dollars sur cinq ans à 212 millions de dollars sur cinq ans, et il commencera à partir de l’exercice 2022/23.

Enfin, Ja Morant devra obtenir une apparition supplémentaire dans une « All-NBA Team », la saison prochaine, pour signer une prolongation à hauteur de 223 millions de dollars sur cinq ans, au sortir de son contrat rookie avec les Grizzlies. Pour l’heure, il ne peut prétendre « qu’à » un salaire de 186 millions de dollars sur cinq ans.