All-NBA Teams : Jayson Tatum réclame une réforme des votes

La saison passée, contrairement à la précédente, Jayson Tatum n’était pas considéré comme l’un des quinze meilleurs joueurs de la ligue. À l’instar de Kevin Durant ou de Russell Westbrook, l’ailier des Celtics n’avait pas été sélectionné parmi les « All-NBA Teams ».

Au-delà de la reconnaissance, cette non-sélection avait eu une conséquence financière pour lui et Donovan Mitchell notamment. Prolongés quelques mois plus tôt, ils allaient recevoir 163 millions de dollars sur les cinq années suivantes, et non pas 195, soit 32,6 millions de dollars de différence.

Cet épisode, Jayson Tatum ne l’a pas oublié. « La seule fois où je me suis laissé affecter par ça remonte au moment où tout le monde a parlé des bulletins, sur les podcasts, pour qui chacun votait, se souvient le joueur des Celtics, interrogé par JJ Redick sur son podcast. Il y avait 30 millions de dollars en jeu pour moi. Je me souviens spécifiquement d’une personne qui a dit : ‘Je ne suis pas fan de sa sélection de tirs, donc je ne pouvais pas le mettre sur mon bulletin’. Et j’étais… déconcerté. Le fait que quelqu’un puisse penser comme ça et coûter 30 millions de dollars à un autre… »

Le souci selon lui, et il avait déjà eu l’occasion de l’exprimer en juin dernier, c’est l’absence de critères objectifs qui a un impact direct sur le salaire des joueurs concernés. On rappelle que les trois cinq majeurs sont sélectionnés par un panel de 100 représentants des médias.

J’aime bien ce gars un peu plus

« Mettons ma situation de côté, pensons aux prochaines prolongations de rookies. Je pense que cela doit changer parce qu’il n’y a pas de critères établis pour les médias, les votants, sur comment ils devraient voter. Tout est basé sur l’opinion. Il n’y a pas de critères du genre : ‘Il devrait jouer tant de matchs’, ‘Il devrait être en playoffs ou avoir une moyenne de tant de points’. C’est juste : ‘J’aime bien ce gars un peu plus’. Il y a juste un peu trop de choses en jeu pour ça. »

Jayson Tatum n’est pas sans savoir que l’ensemble des distinctions de la ligue, des trophées individuels (MVP, défenseur de l’année…) aux sélections All-Star, sont d’abord basées sur l’appréciation personnelle des votants. Instaurer de tels critères pour les « All-NBA Teams » imposerait ainsi de revoir l’attribution des autres récompenses, qui conditionnent certains bonus dans les contrats des joueurs.

« Il y a tellement de choses qui m’ont dérangé dans cette histoire, poursuit Tatum. Le message était le suivant : « Jayson n’a pas été sélectionné, il perd 30 millions de dollars’. Avec ce titre, personne n’aura pitié de moi. J’ai quand même reçu 175 millions de dollars. Je ne veux pas que quelqu’un se sente mal à cause de l’argent. Mon style de vie n’a pas changé, il ne s’agit pas de ça. J’ai été frustré quand les résultats sont sortis et quand j’ai vu comment les gens avaient voté, ce qui est entré en ligne de compte pour les médias. »

À voir s’il parvient à évacuer un peu de cette frustration avec une potentielle nouvelle sélection dans les « All-NBA Teams », au printemps prochain.