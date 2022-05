Le départ de Kemba Walker a tout changé à Boston pour Danny Ainge

L’histoire retiendra que les Celtics ont retrouvé les Finals l’année de la prise de fonction de Brad Stevens comme président. À la surprise générale, Danny Ainge avait quitté son poste l’été dernier, et c’est le coach des Celtics qui l’avait remplacé.

Depuis, Danny Ainge a rejoint l’organigramme du Jazz, et il est très fier de son successeur. Notamment de ses choix stratégiques, avec dans un premier temps le transfert de Kemba Walker à OKC, puis le recrutement, en cours de saison, de Derrick White.

« Je pense que le transfert de Kemba a permis à Marcus (Smart), Jaylen (Brown), Jayson (Tatum) et Robert Williams de vraiment s’épanouir à leur position naturelle. Le tout avec Horford qui a endossé une plus grande responsabilité sous les panneaux pour Robert, tout en plaçant Jaylen, Jayson et Marcus à des positions où ils peuvent avoir des avantages de taille. C’est juste un meilleur ajustement et je pense que c’est vraiment limpide. «

« Ce n’était probablement pas une bonne idée de terminer les matchs avec Marcus et Schroder »

Comme son fils, Austin, est toujours dans le staff des Celtics, Danny Ainge conserve des liens avec sa franchise de coeur, et il reconnaît qu’il communique toujours avec Brad Stevens.

« Je suis vraiment impressionné par ce que Brad a fait au cours de sa première année. Je trouve qu’il a fait de l’excellent travail » poursuit Danny Ainge. « En début de saison, je pense qu’il avait des doutes sur la richesse du banc, et obtenir Josh Richardson et même (Dennis) Schroder représentait de bonnes acquisitions. (…) L’arrivée d’Al pour être en capacité de jouer un basket avec des grands et l’ajout d’un vétéran solide autour des quatre joueurs de base ont eu un grand impact sur cette saison. Je sais qu’Al voulait revenir à Boston, donc c’était bien aussi. Et puis il y a les changements pendant la saison, de voir qu’il y avait des possibilités d’amélioration, c’était aussi important. Ce n’est pas que Schroder ne jouait pas bien, il jouait bien, mais ce n’était probablement pas une bonne idée de terminer les matchs avec Marcus et Schroder. Et, vous savez, Schroder est arrivé avec l’idée qu’il allait avoir un très grand rôle. Donc je pense que Brad a reconnu le défi que ça représentait pour le coach, et cet échange a libéré du temps de jeu pour d’autres gars – et (Payton) Pritchard a très bien joué depuis l’échange de Schroder, donc c’était bien aussi. »

Pour Danny Ainge, la titularisation de Marcus Smart comme meneur de jeu a été aussi déterminante.

« Je trouve que cela améliore tellement votre défense… Vous n’avez pas vraiment de faiblesses dans votre défense. On a eu beaucoup de joueurs de petite taille avec Kemba et Isaiah Thomas. Kyrie (Irving) avait une assez bonne taille pour un meneur, mais il était plus petit que Marcus. Parfois, il y a une certaine responsabilité défensive avec ces supers joueurs de petite taille. Marcus n’est pas dans la même catégorie en attaque mais il apporte des éléments tellement différents par sa capacité à faire des passes, son placement et sa capacité à prendre des rebonds. Mais plus que tout, il y a cette polyvalence qui lui permet de défendre sur les postes 1 à 5. Cela a vraiment augmenté la qualité défensive de leur équipe. »