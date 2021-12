Danny Ainge devient directeur général du Jazz !

Son nom circulait du côté de Portland, où il garde des attaches, mais Danny Ainge va finalement rejoindre le Jazz avec des fonctions de « alternate governor et CEO » selon ESPN. On pourrait traduire cela par « propriétaire délégué » et « directeur général ». Il sera donc le bras droit du nouveau propriétaire Ryan Smith et sera placé au-dessus du GM Justin Zanik, dont les qualités de recruteur sont remarquées depuis plusieurs saisons.

Après son départ de Boston, le nom de Danny Ainge avait déjà circulé du côté de Utah, suite au renvoi du vice-président Dennis Lindsey et ses liens avec Ryan Smith, un ami de longue date. À l’époque, Danny Ainge avait expliqué qu’il souhaitait prendre du recul et passer du temps avec sa famille après une année compliquée aux Celtics, notamment sur le plan de la santé. Il avait ajouté qu’il était plutôt intéressé par un rôle de « conseiller » ou de « consultant ».

« C’était ma décision. J’ai commencé à y penser lorsque j’ai eu mon malaise cardiaque » avait-il expliqué à propos de son départ. « Ces deux dernières années ont été difficiles. Tous les protocoles et tout, le travail n’a pas été aussi amusant. Je fais confiance à mon instinct. Ce n’était pas une décision prise « sur le moment ». C’était bien réfléchi. C’est quelque chose auquel je pense depuis un moment. Je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir. Je n’ai aucun projet. »

Finalement, il débarque au Jazz comme numéro 2, au sein d’une franchise très ambitieuse. Après Dwyane Wade comme co-actionnaire, le propriétaire s’offre une nouvelle personnalité forte de la NBA.