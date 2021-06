Après Boston, direction Utah pour Danny Ainge ?

Le départ de Dennis Lindsey, de son poste de vice-président pour devenir un consultant pour la franchise, devrait engendrer des changements dans le « front office » du Jazz, de la part de Ryan Smith, le nouveau propriétaire.

D’après The Athletic, qui annonce du mouvement pour les jours et semaines à venir, Danny Ainge serait candidat pour décrocher un poste à Utah, quelques semaines seulement après son départ de Boston.

L’ancien président des Celtics, affaibli par des problèmes de santé (malaise cardiaque) et deux saisons sous Covid-19 difficiles à gérer, avait tout récemment cédé sa place à Brad Stevens. Selon nos confrères, Ainge (62 ans) pourrait devenir un consultant, lui aussi, et non pas un dirigeant à temps plein, pour la franchise de Salt Lake City.

Après le retrait de Lindsey, le nouvel homme fort du Jazz est Justin Zanik, et il porte la double casquette de GM/vice-président. Ce qui laisse peu d’espace pour Ainge.