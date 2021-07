Danny Ainge ne veut plus occuper un poste important

Son nom a circulé du côté du Jazz et des Blazers, mais Danny Ainge n’a toujours pas retrouvé un poste dans un « front office », et un mois après son départ des Celtics, il précise qu’il souhaite un poste de moindre envergure. Sans doute celui de consultant, comme Jerry West aux Clippers.

« Je veux encore travailler » prévient-il d’abord dans le Boston Globe. « Je ne veux juste plus de la vie de folie que j’ai eue pendant 18 ans. Pour l’instant, je n’ai rien. Je viens de faire une longue marche, et ce matin, j’ai nagé. J’ai emmené ma femme au tennis. On vient de passer beaucoup de temps avec nos parents qu’on n’avait pas vus depuis le début de la pandémie. Donc on passe du bon temps en famille, et pour l’instant, il n’y a rien à l’horizon. »

Ce qui est certain, c’est que lui et son épouse ont mis en vente leur maison : « Mais on ne déménage pas. On n’en est pas encore certain.«