Gagner le titre obligerait les Celtics à payer la « luxury tax »

Comme Spencer Dinwiddie et d’autres joueurs, Jaylen Brown a reçu plusieurs primes depuis quelques semaines. Il a notamment touché 482 000 dollars pour avoir joué un minimum de rencontres en saison régulière et pour avoir passé le premier tour des playoffs.

Mais là, avec la qualification pour les Finals, les sommes sont bien plus importantes. On apprend ainsi, via Bobby Marks, l’expert d’ESPN en matière de contrats, que l’ailier va toucher 964 000 dollars de bonus pour avoir remporté la finale de conférence.

En cas de défaite dans cette série, il aurait tout de même touché 321 000 dollars de prime pour avoir atteint ce niveau de la compétition. Évidemment, un autre bonus est prévu s’il remporte le titre face aux Warriors.

Un autre joueur profite financièrement de ces Finals, c’est Al Horford. L’intérieur a enfin vaincu sa malédiction et mis fin à un record de 141 matches de playoffs joués sans franchir la finale de conférence, et cette performance lui permet de gonfler son salaire pour la saison prochaine.

Le contrat d’Al Horford bientôt totalement garanti ?

En effet, l’ancien d’Atlanta possède une dernière année de contrat pour l’exercice 2022/23 à 26.5 millions de dollars. Sauf que « seulement » 14.5 millions étaient garantis jusqu’à maintenant.

Mais on parle au passé car l’accès aux Finals débloque cinq millions de plus pour Al Horford. En clair, ce sont désormais 19.5 millions de dollars qui sont garantis. Et si l’intérieur remporte le titre, alors c’est l’intégralité de son salaire, soit 26.5 millions, qui sera garantie.

Quand on sait que les Celtics sont aujourd’hui seulement à 358 000 dollars de payer la « luxury tax », avec les dollars potentiels à verser au duo Jaylen Brown – Al Horford, si la franchise celte parvient à battre Golden State, ce titre pourrait alourdir les finances de la franchise. Comme ce fut le cas pour Milwaukee avec Jrue Holiday après le titre conquis face aux Suns l’an passé.

Comme la plupart des propriétaires NBA se disent favorables à l’idée de payer la « luxury tax » si cela permet d’aller décrocher un titre, nul doute que ceux des Celtics le feront avec le sourire.

LEXIQUE

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises pourront normalement dépenser jusqu’à 137 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».