La fin d’une si longue attente pour Al Horford

Il s’est écroulé dans les secondes qui ont suivi le buzzer final. Criant de toutes ses forces et frappant le parquet, entouré de quelques coéquipiers.

L’attente a été longue pour Al Horford. Sans doute interminable. Elle est désormais terminée. Il peut exulter et savourer : il va jouer les Finals pour la première fois de sa carrière.

« Je ne savais pas comment me comporter, je suis comblé et excité », a-t-il commenté en conférence de presse. « C’est beaucoup de boulot. J’ai fait partie de grandes équipes, j’ai eu de superbes coéquipiers. Je suis fier de ce groupe. C’est spécial d’en faire partie et d’avoir été capable de les aider à réussir cela. Je suis vraiment reconnaissant d’être dans cette position. »

Un record : 141 matches de playoffs sans finale NBA

L’intérieur des Celtics, qui a perdu son grand-père la semaine dernière, met fin à une malédiction et à un record. Arrivé en NBA en 2007, il a flirté avec les Finals à plusieurs reprises, avec trois finales de conférence : en 2015 avec Atlanta, puis en 2017 et 2018 avec Boston. Les trois fois, LeBron James et les Cavaliers lui avaient barré la route.

Là, il a vaincu le Heat en réalisant un bon match (5 points, 14 rebonds, 3 passes et 2 contres) dans ce Game 7 et rejoint enfin les Finals après 141 matches de playoffs ! Aucun joueur n’avait connu une telle disette malgré des présences répétées en « postseason ».

« J’ai énormément travaillé pour cette opportunité », poursuit celui qui fêtera ses 36 ans le 3 juin, soit le lendemain du Game 1 face aux Warriors. « C’est incroyable. »

Désormais, le joueur qui a le plus disputé de matches de playoffs sans jamais participer aux Finals, c’est son ancien coéquipier, Paul Millsap, avec 130 rencontres.

Suivent ensuite des retraités avec Joe Johnson et Steve Nash, 120 matches chacun, puis Terry Cummings, à 110. Enfin, derrière l’ancien de San Antonio et Milwaukee, on retrouve Paul George, lui aussi victime de LeBron James à l’Est (2012, 2013, 2014), qui a déjà 108 matches au compteur sans avoir passer le stade de la finale de conférence.