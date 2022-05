Une très jolie prime pour Spencer Dinwiddie en finale de conférence… avant le dollar du titre ?

Lorsqu’il avait signé son contrat de 54 millions de dollars sur trois ans avec les Wizards l’été dernier, Spencer Dinwiddie se remettait d’une grosse blessure, et il y avait donc pas mal d’astérisques dans le bail.

La plus étonnante, c’était que le meneur devait toucher un dollar (oui, un seul) en cas de titre. Avec Washington, ça semblait assez illusoire et l’ancien des Nets en rigolait, expliquant qu’il voulait être payé en centimes si l’équipe de la capitale allait au bout. Une prime de cent centimes donc en cas de victoire finale.

Néanmoins, la qualification de Dallas en finale de conférence rappelle qu’il y avait d’autres bonus, moins loufoques.

Ainsi, Spencer Dinwiddie a déjà touché un bonus de 1,5 million de dollars cette saison car il a joué plus de 50 matchs (67) et 100 000 dollars car les Mavericks étaient en demi-finale de conférence. Désormais, il va également toucher 571 000 dollars supplémentaires car son équipe est en finale de conférence. Si jamais Dallas bat Golden State et atteint les Finals, il touchera encore une autre prime, qui s’élève cette fois à 400 000 dollars.

Cela fait donc très exactement 2 171 427 dollars de bonus déjà récupérés par le meneur, et ça peut donc atteindre 2 571 427 dollars en cas de Finals. Et donc 2 571 428 dollars avec le trophée Larry O’Brien.