Si les Wizards sont champions NBA, Spencer Dinwiddie touchera une prime de… un dollar !

Les Wizards ont-ils voulu jouer la carte de la prudence avec Spencer Dinwiddie ? C’est possible puisque les détails de son contrat de trois saisons sont sortis et les 62 millions de dollars annoncés ne sont pas totalement garantis.

Il faut dire que le meneur/arrière sort d’une rupture partielle d’un ligament croisé du genou, survenue en décembre 2020, et même si on revient de mieux en mieux de cette blessure, il faut souvent du temps avant de retrouver son meilleur niveau.

Dinwiddie touchera donc 17.1 millions de dollars la saison à venir, puis 18 millions en 2022/2023, détaille le journaliste Keith Smith. Enfin, sa dernière saison, de 18.8 millions, en 2023/2024, est partiellement garantie, à hauteur de seulement 10 millions. Les Wizards auront donc la possibilité de le couper en 2023, si ses performances n’ont pas été satisfaisantes.

A lire : les primes les plus délirantes de la NBA

Le contrat de l’ancien des Nets est également truffé de primes et bonus divers et une ligne a retenu l’attention de Bobby Marks, le monsieur salaire et contrat d’ESPN : si les Wizards remportent le titre, ils devront verser une prime à Dinwiddie. Comme les Bucks avec Jrue Holiday cette saison par exemple.

Sauf que là où Milwaukee a donné un million de dollars au nouveau champion olympique, la franchise de la capitale n’aura qu’un petit dollar à offrir à son joueur. Oui, un seul et unique billet vert… Sans doute parce que les Wizards ont peu de chances d’être champions NBA, et il était préférable de se concentrer sur des primes sur le nombre de matches joués, et d’insérer une prime « joke » dans le contrat.