Pascal Siakam veut « garder le pied sur l’accélérateur »

MIP puis champion NBA en 2019, auteur d’une saison pleine lors de la confirmation l’année d’après, puis le trou noir d’un exercice 2020/21 qui restera unique dans l’histoire de la ligue, que Toronto a (mal) vécu à Tampa (Floride) et qui s’est conclu pour lui par une blessure à l’épaule qui a retardé son retour au jeu en 2021/22.

Voilà le résumé des dernières saisons de Pascal Siakam. Malgré les secousses, les bons comme les mauvais moments, il a toutefois su garder le cap. Sur la fin de saison, on a ainsi revu le Camerounais à son meilleur niveau, avec un jeu en trois dimensions tant il est capable d’apporter à tous les niveaux.

À 28 ans, le leader des Raptors ne s’est jamais senti aussi fort, dans sa tête et dans son corps, et reste guidé par sa quête d’excellence, lui qui se trouve déjà à Orlando pour bosser en vue de la saison prochaine.

« Passer par ce que j’ai traversé en tant que personne et en tant que joueur de basket, ça me fait grandir. Et le fait de savoir à quelle vitesse les choses peuvent changer, je comprends aussi la responsabilité que j’ai de maintenir la pression, de garder le pied sur l’accélérateur, sachant qu’il y a toujours de nouveaux niveaux que je peux atteindre », a-t-il confié. « Et j’apprécie chaque étape, même lorsque les choses ne vont pas comme je le voudrais, je comprends que c’est un ensemble et que ces difficultés feront partie de mon histoire. Je suis donc reconnaissant et béni. Je pense que ça me rend encore plus humble et plus affamé, à en vouloir toujours plus ».

Être un meilleur leader, un meilleur joueur, et marquer l’histoire

Sa progression ne s’évalue pas qu’au niveau du jeu mais aussi dans son leadership. Alors qu’il était taiseux à ses débuts, il a dû faire en sorte que son discours soit à la hauteur de son statut, notamment auprès des plus jeunes.

« Il y a ce facteur d’humilité qui fait que je sais à quel niveau je suis, mais parfois je me dis que je ne sais pas si on a besoin de mon aide, ou des choses comme ça, je me pose toujours ces questions », a-t-il ajouté. « Mais je m’améliore, ces questions disparaissent une fois que je commence à voir les réactions que ça suscite et ça me rend heureux, rien que de savoir que je peux parler à quelqu’un qui traverse une période similaire à la mienne, si je peux lui donner un ou deux conseils pour l’aider, ça m’apporte beaucoup. Je pense donc que le simple fait de savoir ça m’a encouragé à continuer à le faire. Je pense que c’est quelque chose que j’ai appris au cours de ce voyage : pour être au top, vous devez sortir de votre zone de confort ».

Malgré ses accomplissements, Pascal Siakam ne se sent pas encore « arrivé » au bout du chemin. S’il garde la même constance la saison prochaine, il pourra par ailleurs marquer l’histoire de la franchise en devenant le premier joueur des Raptors à décrocher une troisième place dans une équipe All-NBA, dépassant ainsi ses illustres aînés Vince Carter et DeMar DeRozan. Sa motivation à atteindre les sommets est en tout cas toujours intacte.

« J’ai évolué en tant que joueur et il y a différentes choses sur lesquelles je dois travailler, pour arriver au niveau que je veux atteindre en tant que joueur. Je vais donc travailler sur différentes choses et trouver les points de mon jeu qui vont me donner un avantage », a-t-il poursuivi. « Je suis enthousiaste à ce sujet et je suis curieux de savoir jusqu’où je peux aller. En connaissant mon parcours et en sachant où j’en suis, j’ai l’impression que beaucoup de choses sont encore réalisables. Donc je veux le découvrir par moi-même et je veux voir si je peux faire ces choses ».