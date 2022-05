Coaching | Stephen Curry et la cohésion défensive des Warriors

Steve Kerr répète que la défense de Stephen Curry a été sous-estimée cette saison. Souvent attaqué en raison de sa taille, qui permettait notamment à LeBron James de le cibler lors des duels entre les Cavaliers et les Warriors, le meneur reste pourtant globalement un bon défenseur, surtout dans le plan de jeu de son équipe.

La meilleure illustration ? Cette séquence dans le quatrième quart-temps du Game 5 de la finale de conférence entre les Warriors et les Mavericks. Golden State a du mal à marquer mais maintient son avance en défense.

Sur cette action, Luka Doncic a peiné pour sécuriser le rebond et la possession de Dallas démarre avec du retard. Il n’y a plus que 12 secondes à l’horloge quand Spencer Dinwiddie peut réellement commencer à mettre en place quelque chose. Un double écran de Luka Doncic et Dorian Finney-Smith doit lui permettre d’attaquer Nemanja Bjelica, mais le Serbe et Klay Thompson « blitzent » pour éviter le un-contre-un trop avantageux pour le Maverick.

Une petite merveille défensive

Spencer Dinwiddie transmet donc à Dorian Finney-Smith qui coupe vers le cercle, afin de profiter de la prise à deux, et de créer un décalage de l’autre côté. Stephen Curry tente alors d’intercepter le ballon, alors que Kevon Looney est venu dans la raquette pour protéger le cercle. Ça libère Jalen Brunson mais Andrew Wiggins se précipite et son coéquipier anticipe, en croisant l’aide pour aller de son côté sur Luka Doncic.

Après cette défense en X, Stephen Curry ne se jette pas, et tente surtout de gêner le Slovène sur sa pénétration, alors que Nemanja Bjelica vient en aide. Il y a alors un nouveau décalage de l’autre côté, que Luka Doncic tente d’utiliser, mais Kevon Looney se jette alors, et Stephen Curry croise une nouvelle fois… et va contrer Dorian Finney-Smith.

L’intensité défensive de Golden State est très impressionnante, aidée par le démarrage tardif de la possession. Les Warriors n’autorisent ainsi pas de duels avantageux, les aides se font parfaitement, tant Kevon Looney qui protège le cercle qu’Andrew Wiggins qui plonge dans le corner, ou Nemanja Bjelica qui coupe la pénétration.

Quant à Stephen Curry, pas réputé pour ses qualités défensives, il manque de peu l’interception puis lit les mouvements de ses coéquipiers pour faire deux aides en X afin de gêner Luka Doncic puis contrer Dorian Finney-Smith. Comme le dit Steve Kerr, son activité de ce côté du terrain a sans doute été sous-estimée cette saison.