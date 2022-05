Coaching | Une surcharge pour faire disjoncter la zone de Golden State

En mode « survie » après leurs trois premières défaites dans la série face à Golden State, Dallas se heurtait aux multiples changements défensifs de Golden State, qui perturbaient ses plans de jeu.

Mais lors du Game 4, la troupe de Jason Kidd a trouvé un moyen très simple de torpiller la zone 3-2 adverse.

Dès que les Mavericks voyaient ainsi Mike Brown l’annoncer (en mettant les deux poings en l’air), les joueurs texans ont « surchargé » un côté avec deux shooteurs, en mettant en place un écran dans l’axe.

L’idée, c’est qu’un joueur de la première ligne défensive doit venir pour empêcher la pénétration du porteur du ballon, généralement Luka Doncic, et qu’un joueur de la deuxième ligne défensive doit alors couvrir deux shooteurs sur un côté du terrain. Une « surcharge » qui a fait mal à Golden State, visiblement pas préparé à cet ajustement.

La zone ? Un « compliment » pour Jason Kidd

Il faut aussi avouer que la zone des titulaires n’était pas très énergique. En deuxième mi-temps, les Warriors se sont en tout cas ajustés, grâce à leurs remplaçants et en utilisant les deux joueurs de la deuxième ligne.

C’est une des raisons qui leur a permis de revenir à 8 points (110-102) dans le « money time », même si Dallas a finalement évité le hold-up. Pour Stephen Curry, ces parties d’échecs sont en tout cas amusantes.

« Les playoffs, c’est fun », expliquait ainsi le meneur. « C’est un jeu d’ajustements, et il faut trouver des réponses. Si on n’arrive pas à le faire en direct, et qu’on boucle un match comme celui-là, les 48 heures suivantes, il faut se préparer, revenir avec un autre niveau de concentration par rapport à ce qu’ils ont réussi pour l’emporter. »

Le double MVP mentionnait en particulier les difficultés de la zone 3-2, explosée par les shooteurs texans, alors que Jason Kidd a lui eu une remarque étonnante à ce sujet en conférence presse.

« Le plus grand compliment que nous ayons reçu, c’est qu’ils doivent jouer en zone parce qu’ils ne peuvent pas nous affronter en un-contre-un, non ? C’est une équipe avec un ADN de champion et ils nous font un compliment sur le fait qu’ils ne peuvent pas défendre sur vous. C’est plutôt cool. Ils gagnent la série, mais nous croyons que si nous pouvons continuer à obtenir les tirs que nous avons, et si nous les mettons… Alors ça leur met la pression. »

Une pression qu’ils vont tenter de renverser au prochain match.