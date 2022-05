Stephen Curry et Andrew Wiggins enfoncent les Mavs !

La légende de Golden State continue de s’écrire. En l’emportant à Dallas, ils ont maintenant gagné un match à l’extérieur lors de 26 séries de suite, améliorant leur record NBA. Ils ont contrôlé la rencontre en dominant le rebond offensif et la raquette, tout en limitant les Mavs à 13 sur 45 à 3-points. Les hommes de Jason Kidd n’ont plus droit à l’erreur mais aucune équipe n’est jamais revenue pour l’emporter en étant mené 3-0…

Devant leurs fans, les Mavs restent scotchés dans les starting-block. Leur rythme se heurte à la solide défense de Golden State, ils ratent leurs sept premières tentatives de loin, et voient les Warriors prendre 12 points d’avance sur un 3-points de Stephen Curry (19-7). À cause de nombreuses maladresses et deux tirs à dix mètres forcés par son meneur, Golden State rate plusieurs occasions de prendre le large. Au contraire, ce sont deux 3-points de Spencer Dinwiddie puis de Luka Doncic au buzzer qui gardent Dallas en embuscade (25-22).

Alors que les Warriors continuent de prendre des mauvaises décisions en attaque, Spencer Dinwiddie insiste en attaquant la raquette pour procurer des tirs en rythme à ses coéquipiers. Cinq points de Jalen Brunson leur donnent leur premier avantage du match. Quatre balles perdues de Golden State et un 2/11 au tir de Golden State dans cette deuxième période permettent d’ailleurs à Dallas de prendre huit points d’avance (39-31).

L’avance des Mavs atteint les neuf unités avant de fondre comme neige au soleil une fois que les Warriors se décident à attaquer le cercle. Ils enchainent un dunk, un lay-up, et deux tirs primés de Stephen Curry pour infliger un 10-0 à leur adversaire, et rentrer aux vestiaires devant au score (48-47).

Comme en début de match, les hommes de Steve Kerr reviennent sur le terrain avec application. Leur défense de zone continue de garder les Mavs sans rythme en attaque et les rebonds offensifs de Kevon Looney et Draymond Green de l’autre côté permettent aux « Splash Brothers » de faire passer l’écart à +11 (67-56) ! Un 3-points de Stephen Curry fait monter l’écart à +14 mais heureusement que Spencer Dinwiddie est là pour limiter la casse avant un dernier quart temps importantissime pour les Texans (78-68).

Luka Doncic passe alors à l’offensive. Il marque neuf points en trois minutes mais deux tirs primés de Klay Thompson et un de Jordan Poole gardent les Mavs à distance.

Andrew Wiggins décide alors de climatiser l’American Airlines Arena en postérisant Luka Doncic avec une violence inouïe. Il enchaine par une claquette dunk et les Warriors passent à +12 avec six minutes à jouer (95-83). Luka Doncic et Spencer Dinwiddie lancent alors un 11-2 pour revenir à -5 avec 75 secondes à jouer mais en trappant Stephen Curry, ils donnent la balle de match à Jordan Poole. Ce dernier ne tremble pas et son tir primé donne un avantage décisif aux Warriors dans cette série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’attaque de la raquette, gage de succès des deux attaques. Après avoir perdu la bataille de l’intérieur 62-30 lors du Game 2. Les Mavs se sont appliqués à attaquer le cercle en première mi-temps. Luka Doncic, Spencer Dinwiddie et Jalen Brunson font leur boulot pour marquer au cercle et aller chercher des lancers francs. Malheureusement pour eux, il leur manque simplement l’adresse de loin pour faire payer une défense des Warriors en rotation. Les coéquipiers de Stephen Curry ont également été agressifs vers la raquette. C’est comme ça qu’ils ont pris les commandes du match. C’est après avoir arrêté que leur attaque est passé au point mort. Et c’est en repartant vers l’intérieur qu’ils ont pu repasser devant avant la pause.

– Les Mavs abandonnés par leur adresse. On en parlait après le Game 2, le pari tenté par Dallas en tirant autant à 3-points est risqué. Cette nuit, ils ont continué de prendre plus de 65% de leur tirs de loin mais ils n’ont jamais pu régler la mire. S’ils se sont procurés de nombreux tirs ouverts, les Mavs n’ont jamais trouvé leur rythme. Les Warriors ont continué d’alterner entre défense individuelle, zone 3-2, et boîte sur Luka Doncic, tout en multipliant les efforts pour contester autant de tirs que possible. Résultat : Dallas était à 6/25 à 3-points à la pause, 9/34 après trois quart-temps, et a terminé le match à 13/45. Une maladresse qui compte double compte tenu de leur identité de jeu.

– Le rebond offensif, arme fatale de Golden State. Déjà dominateur dans ce secteur contre Memphis, les Warriors ont continué sur leur lancée lors de cette finale de conférence. Cette nuit, ils ont pris 14 rebonds de plus que Dallas, et attrapé 14 rebonds offensifs, dont 10 pour le duo Wiggins – Looney. Ils ont marqué 18 points sur les secondes chances, contre seulement 4 aux Mavs, et c’est ce qui a fait la différence. Cette domination leur a permis de compenser leurs 13 ballons perdus. Ils ont d’ailleurs terminé la rencontre avec 6 tirs de plus que leur adversaire.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Le double MVP continue son tour de force dans cette série. Il a été déterminant en début de match, puis en troisième quart-temps pour permettre aux Warriors de faire l’écart. Il a fini avec 31 points, à 50% de réussite, et 11 passes décisives.

✅ Andrew Wiggins. L’ancien Wolf continue d’impressionner dans ces playoffs. Alors qu’il fait plutôt du bon boulot défensif face à Luka Doncic, il est également agressif en attaque pour punir les Mavs, et décisif au rebond. Il a terminé avec 27 points, son record de points sur un match de playoffs, et 11 rebonds !

✅ Luka Doncic. Le Slovène a de nouveau atteint la barre des 40 points. Il a également fini meilleur rebondeur (11) de son équipe mais a été trop esseulé pour espérer gagner ce match. Il a également de nouveau été ciblé en défense par l’attaque en mouvement de Golden State.

✅ Spencer Dinwiddie – Jalen Brunson. Les lieutenants de Luka Doncic ont répondu présent avec 46 points à eux deux à 14 sur 25 aux tirs.

✅ ⛔ Klay Thompson – Jordan Poole. Les deux shooteurs ont manqué de réussite en première mi-temps avant de régler la mire au meilleur moment. Ils ont ainsi marqué 12 de leurs 29 points sur quatre tirs primés en dernier quart-temps. Trois en début de période avec Stephen Curry sur le banc, et un de Jordan Poole avec une minute à jouer qui a tué les derniers espoirs des Mavs.

⛔ Reggie Bullock – Maxi Kleber – Dorian Finney-Smith – Davis Bertans. Les quatre shooteurs de Dallas sont passés au travers ce soir. Ils ont terminé la rencontre à 2 sur 19 à 3-points et cette maladresse a rendu la tâche de leur équipe impossible.

LA SUITE

Game 4 dans la nuit de mardi à mercredi à Dallas.