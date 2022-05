Replay | L’énorme poster d’Andrew Wiggins sur Luka Doncic

L’action sera certainement à la première place du Top 5 de la nuit mais elle mérite bien son propre article.

Car Andrew Wiggins a fait tomber la foudre sur Luka Doncic dans le Game 3 de la finale de conférence Ouest. Le Canadien a ainsi attaquer l’intervalle pour grimper sur le Slovène et claquer le dunk de ces playoffs.

Les arbitres ont d’abord sifflé faute offensive, suite au contact entre la main d’Andrew Wiggins et le visage de son adversaire (que ce dernier a bien vendu) mais Steve Kerr a « challengé » le coup de sifflet et a finalement eu gain de cause. On peut donc profiter de ce dunk en sachant qu’il a bien été comptabilisé…