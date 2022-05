Pour Rudy Gobert, jouer en Bleu est « incroyablement enrichissant, humainement »

Vincent Collet peut souffler ! Même si Nando De Colo et Nicolas Batum font une pause cet été, l’Equipe de France partira à l’Euro avec ses deux meilleurs joueurs NBA, Evan Fournier et Rudy Gobert.

Dans les colonnes de L’Equipe, le pivot du Jazz a confirmé qu’il serait bien de la partie en septembre pour tenter de remporter le Championnat d’Europe.

« Le processus a pris un certain temps. Si je m’écoutais, je serais toujours à 200 % pour y aller. Mais ces dernières années, j’ai eu peu de breaks. J’avais des douleurs au genou » explique-t-il. « Une fois que j’ai passé une IRM garantissant qu’il n’y avait pas de souci, j’ai pu organiser mon été. Il était important que tout soit clair dans ma tête avant de m’engager. Le fait qu’Evan soit là est un facteur, j’adore partir à la guerre avec lui. »

Pour Vincent Collet, la présence du tandem Fournier-Gobert « garantit une continuité dans le travail qu’on mène sur le long terme avec cette équipe -valeurs, identité, jeu-, même sans Nando et Nico. »

« Pas d’avis définitif » sur Joel Embiid

Alors que son avenir au Jazz est incertain après une fin de saison ratée et un manque évident de complicité avec Donovan Mitchell, Gobert est toujours aussi motivé à l’idée de jouer avec les Bleus : « C’était incroyablement enrichissant, humainement. Cela m’aurait dérangé de ne pas pouvoir enchaîner dès cet été avec ce groupe. On n’est qu’au début, et les prochaines années, on veut marquer encore plus l’histoire, notamment lors de cet Euro. »

Nos confrères de L’Equipe l’ont aussi interrogé sur la possible naturalisation de Joel Embiid, un concurrent direct pour le poste de pivot titulaire. « Je n’ai pas d’avis définitif. Clairement, je suis là pour gagner. Mais il est crucial que ce groupe soit dans le meilleur état d’esprit possible. Nous avons donc besoin d’avoir une conversation pour voir ce que tout le monde, joueurs, staff, en pense. Vincent, par exemple, est comme un frère pour moi. Je veux savoir ce qu’il en pense sincèrement. »