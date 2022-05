L’Equipe de France ? Joel Embiid pense d’abord à sa santé

Interrogé suite à la défaite au Game 6 face au Heat par Amaury Perdriau, de L’Equipe, sur ses démarches de naturalisation afin de rejoindre l’Équipe de France, Joel Embiid a d’abord demandé s’il devait répondre en anglais ou en français. Peu importe, répond notre confrère. « En français alors, comme ça ils ne comprendront pas », s’amuse le pivot en faisant référence aux journalistes américains présents en conférence de presse, qui rigolent.

« J’ai beaucoup d’amis et de famille en France. Par rapport à cette démarche, je n’ai pas vraiment de réponse (à donner). Comme je l’ai dit, là, c’est sûr que je vais avoir une opération sur mon doigt. Donc cet été, je veux être en bonne santé et puis on verra ce qui arrivera après », a-t-il ainsi écarté.

Un journaliste américain lui pose dans la foulée la même question, en anglais. Ce qui fait rire Joel Embiid…

« J’ai juste dit que j’étais concentré sur le fait d’être en bonne santé. C’est la clé. Évidemment, la saison NBA est le plus important. Mon but est de jouer 82 matchs, plus les playoffs. Avant de penser à me lancer dans une compétition estivale qui pourrait mettre en danger ce que je suis capable de faire durant la campagne suivante. »

Clairement, Joel Embiid vise les Jeux olympiques de Paris en 2024, que le Cameroun n’a quasiment aucune chance de disputer, alors que la France sera de toute façon présente en tant que pays hôte.

Mais alors qu’il a dû gérer beaucoup de blessures depuis son arrivée en NBA, sa participation aux JO, dans deux ans, est lié à de multiples facteurs. Dont la santé.