La piste Joel Embiid en Equipe de France relancée…

Il y a quatre ans, les rumeurs s’étaient multipliées quant à l’intérêt de Joel Embiid pour une naturalisation française, afin de pouvoir évoluer avec l’Equipe de France dans les compétitions internationales.

Finalement, même si des contacts avaient bien été confirmés, ça n’était jamais allé bien loin…

Mais à l’approche des Jeux olympiques de Paris, en 2024, RMC Sports explique que le dossier est de retour sur la table, et que le joueur de Philadelphia « a même enclenché des démarches administratives en France ».

Comme il y a quatre ans, l’idée semble ainsi être pour le natif de Yaoundé, qui n’a jamais joué pour le Cameroun, de pouvoir disputer les JO avec la France, en formant une sacrée doublette avec Rudy Gobert sous le cercle. Mais comme il y a quatre ans, la piste reste très incertaine, et sans doute difficile à concrétiser.

« On a eu des contacts avec lui, Patrick Beesley (manager des Bleus) l’a vu aux États-Unis mais on n’a pas ouvert de dossier. Il aime la France, il a de la famille ici » avait ainsi expliqué Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB, à l’époque. « On peut imaginer ça pour quelqu’un formé en France, qui a la culture, mais aller chercher un gars comme lui, certes extraordinaire, et le naturaliser pour renforcer l’équipe, je n’y crois pas. Il n’a pas la nationalité française. On ne naturalise pas aussi facilement les gens. Et cela prendrait du temps. Ensuite, on devra avoir l’accord de la FIBA, qui a plutôt tendance à favoriser des joueurs qui renforceraient les pays africains. J’imagine aussi la levée de boucliers que cela provoquerait dans d’autres pays. On verra mais je n’y crois pas. »

En 2018, la rumeur avait déjà beaucoup partagé, Tony Parker et Evan Fournier y étant opposés, alors que Nicolas Batum était partagé. Quant à Joel Embiid, il assurait donner la priorité au Cameroun. Même si…

« Je n’ai jamais dit que j’allais jouer pour la France, juste que c’était une possibilité. On ne sait jamais. Je n’ai jamais pensé à jouer au niveau international jusque-là parce que je dois être en bonne santé d’abord. Je dois jouer quelques années (sans blessure) avant de penser à une équipe nationale. Après, c’est compliqué. Je viens du Cameroun mais il y a beaucoup de problèmes. Il faut qu’ils arrangent tout ça. J’aime mon pays, je suis patriote. Je veux jouer pour mon pays. Si j’ai un choix à faire, ce sera le Cameroun en premier, s’il y a un bon cadre, parce que c’est de là que je viens. Mais à un moment donné, ce ne sera pas ma décision à moi seul. Il y a aussi l’équipe (Philadelphie), qui a investi 150 millions de dollars sur moi. C’est beaucoup d’argent pour laisser partir leur joueur dans un endroit où il n’y aurait pas un bon cadre médical. Donc, il y a mon pays, il y a la France, il y a les Etats-Unis aussi. Je veux seulement être dans un bon encadrement. »