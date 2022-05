Stephen Curry, l’assommoir du dernier quart-temps

Stephen Curry n’a pas la réputation d’un joueur « clutch ». Ses détracteurs rappellent ainsi souvent qu’il a réussi son premier « buzzer beater » en carrière cette saison, pour sa 13e campagne, et qu’il a peu souvent fait basculer des rencontres, notamment en playoffs, dans les ultimes possessions.

Dans ces playoffs, ses stats dans le « money-time » (moins de cinq points d’écart dans les cinq dernières minutes) n’effacent d’ailleurs pas totalement cette idée, avec certes 41 points inscrits en 29 minutes (sur 6 matchs) à 11/24 au tir et 16/18 aux lancers-francs, mais juste 3/12 à 3-points dans ces situations, pour un total de +8 au score.

Sauf que ces chiffres ne racontent qu’une partie de l’histoire. Cette nuit, pour le Game 2 face à Dallas, Stephen Curry a ainsi été la principale arme des Warriors pour repousser les Mavericks en fin de match. Sauf qu’il y avait plus de 6 points d’écart, et que tous les paniers du meneur ne sont donc pas catégorisés comme « clutch »…

Joueur de rythme, plus à l’aise dans le tempo des systèmes que dans la pesanteur des isolations, il fait ainsi la différence en amont, et ses chiffres sur ces playoffs sont très impressionnants.

Sur les 11 derniers quart-temps qu’il a disputés cette postseason (sur 13 matchs), il a ainsi inscrit un total de 104 points. C’est la meilleure marque des playoffs, devant les 103 points de Chris Paul. Surtout, il a remporté 9 des 11 matchs dont il a joué l’ultime quart-temps, contre 7 victoires en 13 matchs pour le meneur de Phoenix, et il a inscrit ses 104 points en 79 minutes. Il est ainsi le meilleur marqueur en dernier quart-temps de cette campagne, alors qu’il n’affiche que le 34e temps de jeu dans l’ultime round des rencontres…

« L’odeur du sang »

Une sacrée efficacité pour permettre à son équipe de plier les rencontres, d’autant qu’il le fait à 57% de réussite au tir (32/56), 44% à 3-points (14/32) et 90% aux lancers-francs (26/29).

Comme le dit Steve Kerr, Stephen Curry (32 points, 8 rebonds, 5 passes) « a senti l’odeur du sang » dans le quatrième quart-temps, afin de faire définitivement basculer la rencontre en faveur des Warriors.

« C’est le cheminement du match » explique le meneur sur la gestion du dernier quart. « Nous savons tous que c’est un jeu collectif. Cette capacité de chacun à hausser son niveau, et cette façon dont le match s’est déroulé. Dans le deuxième quart-temps, j’ai essayé de rentrer quelques tirs pour nous garder dans le coup et nous donner un peu de vie. Il y avait 14 points d’écart. Puis nous nous sommes battus pour revenir à deux points. À la fin du troisième quart, notre défense était incroyable. Et pendant les six premières minutes (du dernier quart-temps), JP, Loon, Otto, Klay, ils ont tous réussi des tirs pour nous donner une bonne avance qui nous a permis d’utiliser quelques minutes (de repos) ici et là. On est revenus et on a pu finir le travail. »

D’ailleurs, le double MVP assure que ce sont surtout ses coéquipiers qui ont fait la différence, lors des six premières minutes de l’ultime round. Lorsqu’il est revenu en jeu, il y avait en effet sept points d’avance (102-95) pour Golden State, que Stephen Curry n’a « plus » eu qu’à gérer, donc.

« Nous avons ramené l’écart à 14 points (à la mi-temps), et 14 points, pour nous, c’est plus que gérable si on arrive à poser notre empreinte sur le match, en commençant par la défense. On les limite à 13 points (en 3e quart-temps), mais ce n’était pas une rafale. C’est comme si nous avions repris de l’élan et lentement, méthodiquement, nous les avons fait reculer jusqu’aux six premières minutes du quatrième quart-temps, qui changent vraiment le momentum. Cela a relancé les fans. Cela nous a relancés et nous a permis de nous en sortir avec la victoire. »

