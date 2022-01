Stephen Curry sauve les Warriors sur son premier buzzer-beater en carrière !

Comme les Pacers la veille, les Rockets étaient à deux doigts de créer la surprise et de plonger les Warriors dans une mini crise mais Stephen Curry inscrit 16 de ses 22 points après la pause, y compris le tir de la victoire (105-103).

Alors qu’on s’attendait à un sursaut d’orgueil des Warriors après leur contre-performance de la veille face à Indiana, ils sont de nouveau amorphes en première mi-temps. L’activité défensive des Rockets, couplée à leur manque d’intensité et de rigueur, limitent Golden State à 41% aux tirs, 26% de loin et provoque 13 ballons perdues ! Le duo Christian Wood – Kevin Porter Jr. permet aux Rockets de compter 11 points d’avance à la mi-temps (54-43).

Jusqu’ici à 1/9 aux tirs, Stephen Curry se réveille en troisième quart-temps pour lancer un 13-0 qui ramène les Warriors dans le coup et leur donne même l’avantage mais Garrison Mathews en sortie de banc garde les deux équipes dos à dos (76-76). Un 9-0 mené par Kevin Porter Jr. et Kenyon Martin Jr. donne neuf points d’avance à Houston avec cinq minutes à jouer (101-92).

La défense de Golden State hausse alors le ton pour revenir dans le coup. Les Rockets ne marquent plus que deux points pour finir le match et voit Otto Porter Jr mettre les deux équipes à égalité (103-103). Les deux formations rivalisent alors de maladresse mais avec cinq secondes à jouer, Stephen Curry hérite de de la balle et gagne le match au buzzer sur un step-back à mi-distance. Les Warriors peuvent respirer, Houston peut s’en vouloir !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’attaque des Warriors toujours à l’envers. Avec 19 ballons perdus cette nuit, les Warriors ont enchainé un cinquième match de suite avec au moins 14 pertes de balles. Les Rockets ont en profité pour marquer 29 points suites aux maladresses de leur adversaire. Golden State tourne à près de 16 ballons perdus par match cette saison, seuls les Rockets, derniers de la conférence Ouest, font pire. Inquiétant pour une équipe qui espère jouer les premiers rôles au printemps.

– Les Rockets peuvent s’en vouloir. Derrière une défense en nette amélioration depuis quelques matches, Houston était parvenu à frustrer les Warriors. Les hommes de Steve Kerr ont finalement réussi à retrouver du rythme mais c’est l’attaque des Rockets qui a connu une panne au pire moment. Malgré un dernier quart-temps spectaculaire de Josh Christopher, Kenyon Martin et Garrison Mathews, tous en sortie de banc, les Rockets ont raté sept de leur huit tentatives dans les cinq dernières minutes. Ça a leur coûté une deuxième victoire de suite et de prestige après leur succès à Utah.

– Les montagnes russes de Stephen Curry. Après une première mi-temps à 1 sur 9 aux tirs et trois fautes, Stephen Curry a réussi à inverser la tendance après la pause. Il y inscrit 16 de ses 22 points à 5 sur 12 aux tirs tout en délivrant sept caviars pour permettre à Jordan Poole et Andrew Wiggins de trouver leur rythme. Curry s’est également rattrapé de ses mésaventures dans le « money time » contre Indiana en offrant la victoire à son équipe sur un tir au buzzer qui n’a laissé aucune chance à la défense de Houston. Curry continue donc, comme son équipe, de souffler le chaud et le froid.

TOPS/FLOPS

✅ ⛔ Stephen Curry. Le double MVP a remis son équipe d’aplomb en troisième quart-temps, avant de gagner le match à la dernière seconde. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est son premier buzzer-beater en carrière.

✅ Jordan Poole. Titulaire cette nuit puisque Klay Thompson était au repos pour ce back-to-back, il a marqué 20 points et a été agressif pendant toute la rencontre. Un match qui va lui faire du bien.

✅ Christian Wood. Le pivot a été le meilleur Rocket cette nuit, terminant en double-double avec 19 points et 15 rebonds.

✅ Kevin Porter Jr. Si le meneur a manqué d’adresse en deuxième mi-temps, il a tout de même noirci la feuille de match avec 17 points, 8 passes décisives, et 4 interceptions.

⛔ Jalen Green. Le rookie a passé une soirée cauchemardesque, ratant ses onze tentatives de tirs en 25 minutes de temps de jeu, même s’il a récupéré des rebonds offensifs précieux.

LA SUITE

Golden State (33-13) : les Warriors retrouveront Utah dimanche pour un choc de la conférence Ouest.

Houston (14-33) : retour à la maison pour les Rockets pour un derby texan face aux Spurs.