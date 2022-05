Malcolm Brogdon dans le viseur des Knicks ?

Cela fait maintenant plusieurs saisons que le poste de meneur pose problème chez les Knicks. En effet, personne parmi Derrick Rose, Kemba Walker, Dennis Smith Jr, Elfrid Payton, Emmanuel Mudiay ou Frank Ntilikina n’est ainsi parvenu à s’imposer durablement à « Big Apple ».

Cette année encore, les dirigeants new-yorkais devraient donc tenter de se renforcer à ce poste et le New York Post rapporte que Malcolm Brogdon figurerait toujours dans leur viseur, après l’avoir déjà été à la « trade deadline ».

À 29 ans, le « combo-guard » des Pacers sort de ses deux saisons les plus abouties : 20.4 points, 5.2 rebonds et 5.9 passes décisives de moyenne, à 45% aux tirs, 36% à 3-pts et 86% aux lancers. Seule ombre au tableau : ses pépins physiques récurrents, qui l’ont contraint à ne disputer « que » 92 des 154 matchs de son équipe en deux ans.

L’arrivée de Malcolm Brogdon, sous contrat jusqu’en 2025 (à plus de 20 millions de dollars par an), renforcerait drastiquement les lignes arrières des Knicks, grâce à ses qualités des deux côtés du parquet. Son profil collerait aussi avec le style de jeu prôné par Tom Thibodeau.

Reste à savoir si les dirigeants d’Indiana seront vendeurs cet été, alors qu’ils ont récupéré Tyrese Haliburton en cours d’année. En cas d’échec dans le dossier Brogdon, les dirigeants de New York pourront quant à eux se rabattre sur Jalen Brunson ou Tyus Jones, libres de tout contrat en juillet.