Tyus Jones, le plan B des Knicks

Combien de millions de dollars les Knicks sont-ils prêts à lâcher pour leur futur meneur de jeu ? S’ils veulent attirer Jalen Brunson, dont la cote explose match après match de playoffs, il leur faudra faire une offre très consistante. Mais les New-Yorkais auraient d’autres options, beaucoup moins onéreuses, en tête. Selon le New York Post, l’une de ces options est Tyus Jones.

Ce dernier, à l’instar de l’arrière des Mavs, réalise sa meilleure saison en carrière avec près de 9 points et 4 passes de moyenne. Son principal fait d’armeS a été d’assurer l’intérim durant l’absence de Ja Morant. Lorsqu’il a été titulaire cette saison, les Grizzlies ont remporté 19 matches sur 23.

Autre fait notable, en plus d’avoir signé son meilleur exercice en termes de réussite à 3-points (39%), ce meneur gestionnaire a terminé avec le meilleur ratio passes décisives – ballons perdus de la ligue. Et ceci, pour… la quatrième année de suite ! Il est plus à la peine en playoffs car après une bonne première série face aux Wolves, dans ses standards de saison, le meneur ne tourne plus qu’à 2 points de moyenne contre les Warriors.

Le New York Post rappelle que le remplaçant connaît bien Tom Thibodeau. Les deux hommes étaient ensemble pendant quelques années dans le Minnesota (2016-2019). Tyus Jones connaît également RJ Barrett du fait de leur passage à Duke. Le frère cadet de Tyus Jones, Tre, a joué avec RJ Barrett au sein de la fac en 2018/19.

Tyus Jones arrive à la fin de son beau contrat de trois ans signé avec les Grizzlies. Cette saison, il touchait environ 8 millions de dollars.