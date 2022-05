Les Mavericks ne veulent pas faire la course avec les Warriors

Comme face à Utah au premier tour, et Phoenix au deuxième, Dallas a perdu le premier match de sa série face à Golden State jeudi soir (112-87). Mais comme à chaque fois, pas question de s’affoler pour la troupe texane menée par Jason Kidd et son staff. Ils en ont vu d’autres…

« On a toujours trouvé des réponses donc on n’a pas à aller chercher très loin, sinon en nous-mêmes, pour progresser », a affirmé Jason Kidd après le Game 1 à San Francisco. « On a perdu deux matchs de suite à l’extérieur [face aux Suns] et on a quand même trouvé un moyen de revenir dans la série. On a perdu un match à la maison [face à Utah], et on est revenu dans la série. Ce n’est qu’un match. Ils ont fait leur part du boulot. Maintenant, c’est à nous de trouver des solutions. Évidemment, rentrer des tirs aide notre défense mais il faut les féliciter sur ce match, ils ont été bons. »

À 11/48 à 3-points seulement, les Mavs ont effectivement eu leur chance de raccrocher les wagons, en première mi-temps notamment. Mais l’adresse n’a pas été au rendez-vous, grâce à un bel effort défensif des Warriors dont l’activité d’Andrew Wiggins aux basques de Luka Doncic.

« Ils ont fait du très bon boulot avec Andrew Wiggins qui a défendu sur lui tout terrain. », ajoute Jason Kidd. « Ils ont fait boîte, ils ont fait de la zone… On savait en arrivant dans cette série qu’ils allaient nous proposer tout ça. On va revoir la vidéo et voir ce qu’on peut faire de mieux. »

Ayant pris l’habitude de monter en température au fur et à mesure des séries, les Mavs ne veulent pas partir trop vite et se brûler les ailes trop rapidement. Au contraire, ils vont encore essayer d’imprimer leur rythme, et leur patte sur ce duel au sommet de la conférence Ouest. A l’instar de leur superstar slovène, les Mavs aiment jouer plus lentement que les Warriors, et on a vu que ça fonctionnait face aux Suns.

« On ne veut pas se lancer dans un meeting d’athlétisme »

« On aimerait pouvoir jouer à notre rythme mais les Warriors ont leur propre rythme », relève Jason Kidd. « Ils vont toujours jouer vite et mettre beaucoup de pression sur la défense en transition. On doit faire attention à ça. On ne veut pas se lancer dans un meeting d’athlétisme. »

À 38% d’adresse à 3-points sur ces playoffs, Dallas a tout simplement vécu une soirée compliquée pour ses débuts, délicats, dans la Baie. Passée cette anomalie, les Mavs espèrent un retour à la norme pour le Game 2. De quoi rivaliser avec les pistoleros de Golden State !

« On a eu beaucoup de bonnes positions qui n’ont simplement pas voulu tomber dedans. Ce sont des choses qui arrivent. C’est le basket », souffle Jason Kidd. « On espère trouver le même genre de positions au Game 2 et on pense pouvoir les rentrer. Quand on tente 48 tirs à 3-points, on doit en rentrer quelques-uns et ça n’a pas été le cas. »

Maladroits et un tantinet mous du genou, les Mavs ont logiquement subi la loi de Warriors parfaitement préparés et remontés à bloc pour leur première finale de conférence en trois ans. Mais il est bien trop tôt pour annoncer quelque tendance que ce soit, dans un sens comme dans l’autre…

« On a déjà été dans cette situation auparavant. On ne va pas s’attarder là-dessus, mais en même temps, on sait qu’on doit faire mieux », conclut Jalen Brunson. « On doit progresser. »