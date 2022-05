La défense de Golden State musèle Luka Doncic et les Mavs

Derrière une défense active et suffocante, les Warriors ont limité Dallas à 36 points en deuxième mi-temps pour installer leur rythme et faire sauter le verrou texan. Les cinq titulaires de Golden State ont terminé à 10 points ou plus et Jordan Poole a ajouté 19 points en sortie de banc. Les Mavs ont eux pris 56% de leurs tirs à 3-points (48 tentatives) mais ont terminé à 23% de réussite. Luka Doncic et Jalen Brunson étaient à 12 sur 34 aux tirs.

Ce sont les Dubs qui prennent le meilleur départ avec un Andrew Wiggins agressif qui gagne son duel avec Luka Doncic dans le premier quart temps (10-8).

Les Mavs cherchent à attaquer Kevon Looney, Stephen Curry et Jordan Poole, mais les Warriors alternent entre individuelle et zone. Dallas ne trouve pas son rythme, manque 16 de ses 19 tirs primés, et même si leur défense sur Curry limite le double MVP, Golden State prend tout de même dix points d’avance (28-18).

Avec Luka Doncic sur le banc et malgré deux fautes pour Maxi Kleber, les Mavs grignotent leur retard. Leur défense provoque des tirs forcés, notamment d’un Klay Thompson frustré et maladroit, et cela permet à Spencer Dinwiddie et Jalen Brunson de mener 7-0 (35-33). Malgré la troisième faute de Draymond Green, les Warriors retrouvent leur application. Ils utilisent la pression défensive de Dallas pour attaquer les intervalles et forcer des rotations qui permettent à Jordan Poole et Andrew Wiggins de marquer de loin pour terminer un 14-4 et rentrer aux vestiaires à +9 (54-45).

Alors que Doncic et les Mavs avaient réussi à contrôler le tempo du deuxième quart-temps, les Warriors entament la deuxième mi-temps sur les chapeaux de roue. Leur défense et leur rythme permettent à Stephen Curry de se créer deux tirs ouverts à points pour finir un 10-2 qui met Dallas dans les cordes (64-47) ! Jalen Brunson stoppe momentanément l’hémorragie mais ça va beaucoup trop vite pour les Texans. Les mouvements incessants des Warriors mettent les « Splash Brothers » sur orbite. Ils marquent 20 des 34 points de leur équipe dans ce troisième quart-temps pour faire exploser le Chase Center (88-69).

Jordan Poole prend alors le relai pour faire passer l’écart à +30 et permettre à Golden State de prendre facilement la première manche de cette série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’équation offensive recherchée par Dallas. Le premier quart-temps de cette série a été symbolique du plan de jeu de Jason Kidd et des Mavs. Ils ont en effet pris 19 de leurs 26 tirs à 3-points, tout en limitant Golden State à 8 tirs de loin tentés en les pressant haut pour les forcer à attaquer le cercle. Dallas transforme ses séries en un simple problème de maths. S’ils prennent beaucoup plus de 3-points que leurs adversaires, ils n’ont pas besoin de mettre 40% de ces tirs. Leur volume de tir peut à lui seul leur permettre d’avoir un avantage décisif dans chaque match. Malgré 31% de réussite aux tirs et 24% à 3-points en première mi-temps, cette stratégie leur a ainsi permis de rester en embuscade. Et c’est avec ce plan de jeu qu’ils ont battu Utah et Phoenix.

– Les Warriors dictent le tempo. Avant la rencontre, Jason Kidd pointait la bataille du tempo comme étant la clé. « Nous ne voulons pas que cette série se transforme en sprint. On veut jouer à notre rythme. Et chaque équipe va se battre pour dicter le tempo. » À l’exception du deuxième quart-temps, c’est la vitesse des Warriors qui a pris le dessus. Les hommes de Steve Kerr ont poussé la balle en transition dès que possible et ont été aidés dans ce domaine par la maladresse des Mavs. Outre cet aspect, Golden State a également pu imposer son style de jeu sur demi-terrain. Un style fait de mouvements constants, bien différent de celui des Suns, qui a permis au trio Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole de briller. Dallas devra donc s’ajuster.

– Une défense variée sur Luka Doncic. Lors des six premières minutes du match, les Warriors avaient alterné entre défense individuelle, zone 3-2, et boite pour ralentir Luka Doncic. Si Andrew Wiggins a été son défenseur principal, Golden State a également usé de multiples tactiques sur pick & roll pour éviter que le Slovène soit à l’aise. Comme le montre son 6 sur 18 aux tirs et ses 7 ballons perdus, cette stratégie a fonctionné. Les Warriors ont également attaqué Luka Doncic de l’autre côté avec un Wiggins agressif. La star des Mavs sera cependant prêt à relever le défi lors du Game 2.

TOPS/FLOPS

✅ Andrew Wiggins. L’ailier des Warriors a maintenu Luka Doncic à 20 points, tout en marquant 19 unités. Comme lors du Game 6 face aux Grizzlies, il a continué d’être agressif et ça lui réussit.

✅ Stephen Curry. Le double MVP a eu du mal à se mettre en route face à la défense agressive des Mavs, avant de monter en puissance pour marquer 17 de ses 21 points en deuxième et troisième quart temps. Il a également terminé meilleur rebondeur de son équipe avec 12 prises !

✅ Jordan Poole. Le sixième homme des Warriors a joué son rôle à merveille. Il a marqué 19 points en sortie de banc, prenant de vitesse la défense adverse. Il a plus de mal en défense, et les Mavs vont surement l’attaquer de plus en plus.

✅ Spencer Dinwiddie. L’autre sixième homme de cette série a été le seul Mav en réussite, avec 17 points à 5 sur 11 aux tirs.

✅ ⛔ Klay Thompson. Muet et frustré en première mi-temps, il a réglé la mire en troisième quart temps pour y marquer 11 de ses 15 points.

⛔ Luka Doncic. Avec 6 sur 18 aux tirs et 7 ballons perdus, le Slovène a connu une soirée compliquée face à la défense des Warriors et dans son sillage c’est toute son équipe qui a souffert.

⛔ Jalen Brunson – Reggie Bullock – Dorian Finney-Smith. Le trio a converti seulement 8 de ses 34 tentatives. Finney-Smith a particulièrement été discret en attaque après avoir brillé face aux Suns.

LA SUITE

Game 2 dans la nuit de vendredi à samedi à San Francisco