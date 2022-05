Pas de MVP clair pour ce Game 1 de la finale de conférence Ouest, mais c’est l’activité d’Andrew Wiggins qui mérite sans doute d’être mise en avant en priorité.

L’ailier finit ainsi avec 19 points à 8/17 au tir, dont 3/8 à 3-points, 5 rebonds et 3 passes décisives, mais surtout le meilleur +/- du match à +28. Il n’a ainsi pas hésité à attaquer Luka Doncic sur le plan offensif, tout en faisant le maximum pour ralentir et épuiser le Slovène de l’autre côté du terrain.

« Wiggs a été fantastique » a ainsi réagi Steve Kerr. « Doncic est l’un des joueurs les plus difficiles à défendre dans cette ligue et nous avons demandé à Wiggs d’essayer de le poursuivre et de le défendre du mieux qu’il pouvait, de rester devant lui en le maintenant sous pression et il a fait un travail fantastique. »

Les Warriors ont ainsi multiplié les schémas défensifs, Andrew Wiggins faisant même du tout-terrain.

« Il est important d’essayer de le faire travailler. Il est tellement bon, comme n’importe quel grand joueur de la ligue, que vous essayez simplement de limiter les dégâts », continue ainsi l’entraîneur de la Baie. « Je pense que le fait que Wiggs le prenne en défense et lui fasse dépenser de l’énergie a été très utile. D’autres équipes l’ont souvent fait mais il a été capable de briller malgré cette pression. »

« C’est pour ça qu’il a été choisi en premier à la Draft. Vous ne pouvez pas enseigner ces qualités athlétiques. Vous ne pouvez pas enseigner cette taille. Vous ne pouvez pas enseigner ce timing »

Selon Klay Thompson, la pression sur le porteur du ballon de Dallas, et donc en particulier Luka Doncic (20 points à 6/18, 4 passes et 7 pertes de balle) a été la clé de cette première victoire.

« Il y a notre taille, et ça commence avec Andrew. Il les a fait sembler tout petits ce soir. Je suis toujours fier de ma défense, peu importe ce que les gens disent. Je ne sais pas si je l’ai perdue ou pas, mais je pense toujours être un très bon défenseur. Stephen est sur les lignes de passe. Et on peut toujours compter sur Draymond sur les aides. »

Le « Splash Brother » est en tout cas ravi de voir l’impact d’Andrew Wiggins de ce côté du terrain.

« C’est pour ça qu’il a été choisi en premier à la Draft. Vous ne pouvez pas enseigner ces qualités athlétiques. Vous ne pouvez pas enseigner cette taille. Vous ne pouvez pas enseigner ce timing. Je suis juste heureux que le monde puisse voir qui il est vraiment, cet ailier incroyable, et il sera comme ça pendant les dix prochaines années. »

Du côté des Warriors, on évitait pourtant de crier victoire après un seul match. Steve Kerr et ses hommes sont conscients que Luka Doncic va trouver des solutions au cours de la série, et que ça ne sera pas toujours aussi simple. Marqué au visage par Andrew Wiggins, avec un coup de griffe qui a laissé une belle marque, mais qui lui donnait l’air « dur » selon ses propres mots, le Slovène donnait ainsi rendez-vous à Golden State pour le Game 2.

« Ils ont fait du bon boulot, c’est tout. C’est tout ce que j’ai à dire. Ils ont fait du bon boulot. »