Marcus Smart va pouvoir bien dormir

« C’est qui le défenseur de l’année maintenant ? » Certains internautes n’ont pas manqué de « troller » Marcus Smart à l’issue du Game 5 face aux Bucks. Celui-ci, dans le « money time » de cette manche, avait été malmené par un autre candidat naturel au trophée de « DPOY », et véritable héros des derniers instants, Jrue Holiday.

Le meneur des Celtics a eu le sentiment de « laisser tomber » son équipe lorsqu’il s’est fait contrer par derrière, à dix secondes de la fin, par son homologue des Bucks, puis lorsque ce même Jrue Holiday lui a piqué un ballon des mains pour boucler le comeback grandiose de Milwaukee.

« Ces dernières minutes m’ont beaucoup rongé », affiche aujourd’hui le meneur des C’s, en assurant ne pas avoir trouvé le sommeil depuis. « Ce soir va être ma première nuit de sommeil. Juste après ce match, je suis retourné directement au centre d’entraînement, j’ai juste fait le point et essayé de faire tout ce que je peux pour me préparer pour ce soir. Faire en sorte que je rebondisse personnellement », développe-t-il à l’issue du Game 6.

Et, à l’instar de son équipe, il a sacrément bien rebondi. Avec ses 21 points (8/16 aux tirs dont 5/9 de loin), 7 passes et 5 rebonds, il a signé l’un de ses matches les plus propres de ces playoffs. Plus important, comme pour mieux chasser les démons de ce Game 5, le meneur n’a pas perdu un ballon, une première pour lui dans ces phases finales.

Auteur d’un tir primé « dagger » à moins de cinq minutes de la fin, Marcus Smart rapporte que ses coéquipiers et entraîneurs l’ont bien soutenu pour « s’assurer que je reste le plus calme possible et que je garde la tête froide ». « Je suis le cœur et l’âme de cette équipe », rappelle-t-il. « Mes coéquipiers me le disent en permanence, j’essaie de l’être pour eux. Je sais que l’énergie que j’apporte est contagieuse, j’essaie juste de l’apporter à chaque match. »