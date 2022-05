Le MVP de la nuit | Jrue Holiday, le héros de la dernière minute

Avec ses 40 points, ses 11 rebonds et son 3-points dans le money time, Giannis Antetokounmpo était le MVP logique de la nuit. Il a d’ailleurs la meilleure évaluation de la soirée. Mais impossible de ne pas mettre en avant la performance de Jrue Holiday. Certes, sa sélection de tirs, plus que son adresse, reste douteuse (9 sur 24 aux tirs), mais le meneur des Bucks a donné une leçon de « clutch attitude » aux Celtics pour renverser le match dans les dernières minutes.

Il y a d’abord ce 3-points pour égaliser à 40 secondes de la fin (105-105). Et il y a bien sûr ce contre exceptionnel sur Marcus Smart. Jrue Holiday parvient à reprendre la balle par derrière, et il la balance sur Marcus Smart pour éviter la touche. En une seconde, il réalise l’action parfaite ! Et c’est encore lui, sur la dernière possession des Celtics, qui vole le ballon à Marcus Smart. Le meneur de Boston va en faire des cauchemars puisque le meilleur défenseur de la NBA a pris une leçon… défensive !

« Une action très, très importante. Un super contre. Il a été capable de garder son équilibre et de rester sur le terrain » commente Giannis Antetokounmpo. « Et puis à la fin, il y a cette interception. Que des actions importantes sur le fin. C’est ce qu’apporte Jrue. »

« C’est dur de défendre, mais parfois, c’est là qu’on trouve la solution »

Jrue Holiday termine la rencontre avec 24 points, 8 rebonds et 8 passes, mais aussi 2 contres et 1 interception. Il a tendance à prendre des tirs compliqués, mais il signe un 4 sur 7 à 3-points. Il termine aussi avec le meilleur +/- de sa formation : +14.

« On était à Boston, menés de 14 points dans le 4e quart-temps, et les gens allaient dire que tout était contre nous » raconte-t-il. « Mais on est restés soudés. On vit et on meurt comme ça ! »

Depuis le début de la série, il confirme que son volume de jeu est incroyable, et qu’il reste l’un des meilleurs « two-way player » de la NBA. « C’est juste une géniale inspiration de Jrue » estime Mike Budenholzer. « C’est un winner. Jrue Holiday est un winner. Posez la question à n’importe qui en NBA. C’est un winner ! »

Déjà la saison passée, en finale NBA, il avait été le héros en piquant un ballon dans les mains de Devin Booker. Avant la rencontre, il avait expliqué pourquoi la défense est si importante en playoffs, et plus particulièrement en fin de match.

« Il suffit juste d’être dur. Tout le monde est fatigué » rappelle-t-il. « Tout le monde sur le terrain se donne à fond des deux côtés du terrain. Il faut s’accrocher, se donner à fond, et trouver des solutions. C’est dur de défendre, mais parfois, c’est là qu’on trouve la solution. »