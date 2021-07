Le MVP de la nuit | Le grand soir de Jrue Holiday

Concentré sur la défense sur Chris Paul, Jrue Holiday n’était clairement pas le plus en vue du « Big Three » des Bucks. Même un simple lay-up semblait compliqué à inscrire pour lui depuis le début de la série, et franchement, on a craint le pire quand on l’a vu prendre deux fautes rapides en début de match, obligé de rejoindre le banc très rapidement. On a d’autant craint le pire que les Suns ont réalisé le premier quart-temps parfait pour prendre 16 points d’avance avec un pourcentage indécent.

Mais comme dans le Game 4, les Bucks n’ont pas rompu. Dans une ambiance délirante où on entendait à peine les coups de sifflet, Milwaukee va petit à petit grignoter son retard. A la baguette, un Holiday enfin efficace en attaque, qu’il s’agisse d’aller chercher le cercle dans une forêt de bras, de planter un tir à mi-distance « à la Chris Paul », ou de fixer pour trouver ses shooteurs dans les corners. Sans oublier, évidemment, de défendre sur Chris Paul, d’aider sur les prises à deux, et de gêner les lignes de passe. Holiday est un monstre physique qui ne donne jamais l’impression d’avoir le capot qui fume.

« Je tire beaucoup de fierté de la défense » rappelle la principale recrue des Bucks, prolongée dès son arrivée. « Qu’il s’agisse de défendre sur les postes 1 à 4, et même parfois 5. Je veux vraiment marquer des points, mais ce n’est pas le plus important. On a Giannis et Khris pour ça, et je donne mon maximum en défense pour compliquer les choses des adversaires. Je veux donner le meilleur de moi-même en défense, et j’en tire de la fierté. »

Une double action décisive signée de l’un des meilleurs « two-way player » de la NBA

Pour Pat Connaughton, Holiday reste l’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA. Peut-être parce que le meneur de Milwaukee est d’une modestie rare et qu’il reste très discret en dehors des terrains. Et quand on lui demande de raconter son interception décisive, suivie de ce alley oop pour Giannis Antetokounmpo, il n’a pas le sentiment d’avoir réalisé quelque chose d’exceptionnel. Pourtant, cette action est le symbole même de ses qualités de « two-way player ».

« J’imagine que j’étais au bon endroit au bon moment » répond-il en conférence de presse. « Booker est un super joueur, surtout dans les fins de match. On savait qu’il voulait la balle et qu’il allait se lâcher. Je suis venu aider Khris et PJ qui avaient fait du bon boulot. PJ l’a stoppé, et on a récupéré la balle. Sur la transition, Giannis hurlait pour avoir la balle, et je l’ai envoyé du mieux possible. »

Il expliquera plus tard qu’il ne craignait pas de l’envoyer trop haut car « Giannis est un Freak« . A l’arrivée, Holiday signe son meilleur match de la série, au meilleur moment, avec 27 points, 13 passes, 4 rebonds, 3 interceptions et 1 contre. On retiendra bien sûr son 12 sur 20 aux tirs, dont 3 sur 6 à 3-points. Une performance remarquable, tout en se sacrifiant en défense sur Chris Paul.

« Je dois être une peste. Je dois être partout » conclut-il à propos de sa défense sur Paul. Mais ce soir, il était bien plus que ça, et on comprend mieux pourquoi les Bucks en avaient fait le maillon manquant pour aller chercher le titre. Les voilà à une petite victoire du Graal.