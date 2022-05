Le MVP de la nuit | Luka Doncic gagne son premier match éliminatoire en NBA

Cette fois c’est la bonne pour Luka Doncic. Après deux matches éliminatoires perdus en playoffs, au premier tour et face aux Clippers, le Slovène a débloqué son compteur à victoire dans ce contexte si particulier : ses Mavs ont écrasé les Suns lors du Game 6 pour s’offrir le droit de disputer un ultime match sur le parquet de ces derniers.

Comme à l’accoutumée, il a été le principal animateur du jeu des Mavs avec une entame de rencontre particulièrement agressive et maladroite : 10 points inscrits dans le premier quart-temps à seulement 4/11 aux tirs. « J’ai raté quelques lay-ups », peut-il regretter à juste titre en conférence de presse.

Il a par la suite réduit la voilure au shoot, parvenant à terminer avec un meilleur pourcentage quoique sous les 50% de réussite. La faute principalement à quelques abus de « stepback » et une adresse fuyante à 3-points (2/8), comme depuis le début de la série (30%), qui s’est également reportée sur la ligne des lancers-francs (9/14).

Cela ne l’a pas empêché de finir avec une nouvelle grosse production à 33 points (11/26 sur l’ensemble), son 13e match en playoffs à 30 points ou plus à seulement 23 ans, 11 rebonds et 8 passes. Sa tendance à briller dans ce genre de match ? « Je m’en fiche du moment qu’on gagne », rétorque l’intéressé qui assure par ailleurs « adorer » le fait d’être chambré par ses adversaires, dont Devin Booker et son « Luka special » du Game 5.

Selon le Mav, les clés du match ont été de limiter les ballons perdus, un seul pour lui et six pour son équipe (contre… 22 aux Suns), et d’attaquer la peinture. Ce qui avait été moins fait par les Mavs lors du match précédent.

On fait également remarquer à Luka Doncic qu’il a signé quatre interceptions dans cette partie, dont plusieurs devant Devin Booker justement. Ce qu’il apprécie. « On a commencé à utiliser nos mains en défense, tout le monde était dedans avec une énergie incroyable », décrit le Slovène sur la grosse performance défensive de son équipe.

« Tout le monde a été présent, tout le monde s’est battu, c’est ce qu’on doit faire au prochain match. On a tout donné. Je suis tellement fier de cette équipe, c’est une grosse victoire d’équipe », lâche encore le Slovène qui va connaître un nouveau match éliminatoire, dès dimanche.