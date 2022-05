Luka Doncic doit trouver le bon équilibre pour éviter l’élimination des Mavericks

« On a fait deux fois les playoffs depuis que je suis là, et on a été éliminé deux fois. Au fond, on est payé pour gagner. On n’a rien gagné. » Ainsi s’exprimait Luka Doncic en juin 2021, à l’issue d’une septième manche perdue face aux Clippers. Ce soir-là, il avait pourtant compilé 46 points (17/30 aux tirs), 14 passes et 7 rebonds…

Un an plus tôt, dans la « bulle » d’Orlando, les Mavs avaient connu le même sort, toujours face aux Clippers au premier tour des playoffs. Dans ce Game 6 perdu par les Texans, le Slovène avait enregistré 38 points (15/28), 9 rebonds et 9 passes décisives. Des productions statistiques colossales pour le joueur de 23 ans qui s’apprête à connaître son troisième match éliminatoire en carrière dans la Grande Ligue.

Habitué aux matchs à enjeu depuis son plus jeune âge

Ce sera la nuit prochaine face aux Suns, qui mènent 3-2. La pression des grands matches, Luka Doncic connaît. « Il n’a pas peur de la scène à 23 ans. Vous l’avez vu aux Jeux olympiques. Vous l’avez vu en playoffs cette année. Vous l’avez vu en playoffs l’année dernière. C’est un bon trait de caractère à avoir », juge Jason Kidd.

Ce dernier rappelle que sa jeune vedette est un habitué de ce genre de rendez-vous, avant même son arrivée en NBA. « Dans sa jeune carrière, il a toujours été en voyage. Dans le basket européen, être si jeune et loin de chez soi, appréhender un environnement défavorable, cela ne le dérange pas. Il l’a fait ici. »

Les Mavs savent qu’il leur faudra un grand Luka Doncic pour éviter l’élimination.

Mais quel visage devra afficher le « franchise player » de Dallas ? Scorer à foison n’est pas l’assurance de l’emporter. Cette série face aux Suns l’a démontré. Il a eu beau inscrire 45 et 35 points dans les deux premières manches, ses deux plus gros cartons offensifs dans ces playoffs, Dallas s’est incliné les deux fois.

Répondre à l’une des meilleures défenses de la ligue

Il a sans doute plutôt intérêt à trouver l’équilibre entre scoring et création. Comme le meneur a davantage pu le faire dans les Game 3 et 4. « Quand ils sont en place (défensivement), ils sont l’une des meilleures, sinon la meilleure défense de la ligue. Ils nous ont tenus à 80 points, c’est assez impressionnant », rappelait l’intéressé à l’issue du Game 5, pour souligner les ajustements défensifs d’en face. « On doit donc faire circuler la balle à un meilleur rythme, plus rapidement. Les chiffres sont impressionnants lorsqu’on se rend dans la raquette. »

Le triple All-Star considère que c’est de sa « faute » si les Texans n’ont pas suffisamment pénétré.

« Je dois attaquer la raquette plus souvent », lâchait-il, sachant pertinemment que son équipe a basculé depuis des semaines dans un « small ball » où régulièrement les cinq joueurs en jeu sont positionnés derrière l’arc. Sans pénétration, difficile de créer des bons tirs dont Dorian Finney-Smith a pu bénéficier dans le Game 4 par exemple.

« On s’est relaxés, ce n’était pas nous », lâchait encore Luka Doncic en référence au troisième quart-temps apathique proposé par sa troupe, qui a perdu plus de ballons dans cette période (12) qu’elle n’a généré de passes (9) sur… l’ensemble du match, après une première mi-temps beaucoup plus convaincante.

« On doit retourner à domicile et jouer de la même façon que nous l’avons fait là-bas. Je sais que nos fans vont être incroyables », prédisait le meneur, vers qui les regards seront tournés la nuit prochaine.