Changement de rotations payant pour Monty Williams

Une petite surprise à la sortie du premier temps-mort du Game 5 entre Suns et Mavs, après cinq minutes de jeu. Les locaux repartent avec Bismack Biyombo à la place de Deandre Ayton, déjà gêné par deux fautes. Cinq minutes de jeu plus tard, au tour de Chris Paul de rejoindre son banc en étant remplacé par Landry Shamet.

Monty Williams a préféré ces deux hommes aux joueurs de rotation habituels que sont JaVale McGee et Cameron Payne. « C’est une décision, on ne sait pas à l’avance ce que ça va donner », rappelle le coach au moment d’évoquer ce pari.

Le premier est pourtant la doublure attitrée du pivot titulaire. Mais après un premier tour convaincant face aux Pelicans, marqué par trois matches de suite à 10 points ou plus, il a vu sa production et son temps de jeu baisser dans cette série. À cause notamment d’une trop grande propension à commettre des fautes (dont certaines très bêtes…) : cinq dans le Game 2 en un peu moins de dix minutes, quatre autres dans le Game 4 en autant de minutes.

Monty Williams parle d’une « décision difficile » de ne pas avoir fait appel à lui pour privilégier le troisième pivot. « J’ai essayé de les faire jouer tous les trois (plus tôt durant les playoffs) mais on s’est dit que l’énergie de Biz allait nous permettre d’être plus dynamiques avec son attention aux détails, sa capacité à multiplier les efforts en défense. Il peut finir au cercle, il est dur, ce qui ne signifie pas que JaVale ne peut pas le faire. »

Le Congolais, qui n’avait jamais été autant mobilisé dans ces playoffs (21 minutes), n’est pas passé à côté de l’occasion avec ses 7 points (3/5 aux tirs, mais 1/4 aux lancers-francs), 6 rebonds et +20 au score lorsqu’il était en jeu.

La raquette davantage bouchée

Quant au choix de se passer de Cameron Payne, il semble encore plus logique. Le meneur remplaçant des Suns a été posté en défense plusieurs fois jusqu’ici par Luka Doncic, plus lourd et plus grand que lui. Et de l’autre côté du terrain, il affiche une toute petite forme : 2 points à 1/9 aux tirs en cumulé sur les deux matches à Dallas. En un match, Landry Shamet a apporté bien plus avec 8 points (2/5), 4 rebonds et 3 passes.

Surtout, « avec ses minutes, Landry a montré qu’il pouvait défendre et rester face au ballon beaucoup mieux que la plupart des gens le pensent. Il peut espacer le terrain et sa capacité à manier le ballon et à initier le jeu avec Book (Devin Booker) lui a permis d’être en jeu avec lui », a justifié Monty Williams qui, dans les deux cas, met donc d’abord en avant une justification défensive.

C’est peut-être ce qui explique en partie pourquoi les Texans ont eu tant de mal à accéder à la raquette adverse cette nuit, où ils n’ont inscrit que 24 points (contre 44 aux Suns). Or, Luka Doncic, dont l’équipe a été muselée offensivement dans l’ensemble (80 points, 38% de réussite et à 9 passes décisives) explique après la rencontre que peu importe le recours au jeu en isolation par son équipe « du moment qu’on atteint la raquette ». S’y rendre pour mieux ressortir vers les shooteurs, parfois tous positionnés derrière l’arc.

À Jason Kidd de trouver de nouveaux ajustements, maintenant que Monty Williams a fait les siens.