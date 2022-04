JaVale McGee l’a d’abord remplacé au milieu du premier quart-temps. Deux minutes plus tard, Deandre Ayton a rejoint son remplaçant sur le parquet pour une association de type « Twin Towers » ou « Very Tall Ball ». Les deux pivots ont été associés sur une courte séquence d’environ trois minutes dans ce Game 5 face aux Pelicans.

Leur association a coïncidé avec un 9-0 passé par leur équipe (de 21-18 à 30-18). L’idée de ce duo, jamais formé jusqu’ici dans la série ? « Monty (Williams) nous en a parlé durant la séance de tirs », rapporte le pivot titulaire après la rencontre. « Le fait de jouer avec un autre intérieur m’a donné l’impression de rejouer à la fac. Le fait de ‘switcher’ sur les arrières, de leur proposer quelque chose de différent, j’adore ça. »

Sur ce faible échantillon, ce sont plutôt les ailiers, Mikal Bridges et Jae Crowder, qui ont enraillé l’attaque des Pelicans. On a quand même vu Jaxson Hayes, défendu par JaVale McGee, tenter de partir en « drive » ligne de fond. Il est vite revenu en arrière en réalisant que Deandre Ayton, qui avait lâché Larry Nance Jr, l’attendait en aide sous le cercle. La mauvaise passe de l’intérieur des Pelicans a facilement été interceptée par Cameron Payne qui a pu dégainer à 3-points en contre-attaque.

« Le coach voulait des gars capables de mettre la pression sur la balle et de changer la donne pour nos adversaires », poursuit Deandre Ayton, auteur de 19 points et 9 rebonds. L’ailier fort de circonstance ajoute : « C’était sympa d’avoir deux intérieurs sur le terrain, avec moi pour jouer le ‘pick-and-pop’. Ça change un peu de ne pas couper vers le cercle. »

Le pivot le dit avec un sourire en coin car en attaque, cette association a été moins concluante. Ni l’un, ni l’autre pivot n’étant capable de shooter à 3-points, ils ont eu plus de mal à trouver leur place respective.

Encore dominés aux rebonds…

C’était en tout cas la volonté de Monty Williams de grandir son cinq face aux Pelicans dont la paire de titulaires, Jonas Valanciunas et Jaxson Hayes est plus grande que Deandre Ayton – Cameron Johnson. C’est aussi la raison pour laquelle Bismack Biyombo a disputé huit minutes de jeu (seulement une passe et trois fautes) alors qu’il n’avait fait que deux encore plus brèves apparitions jusqu’ici.

« J’ai trouvé qu’on avait répondu physiquement », juge le technicien, en regrettant toutefois que son équipe ait encore perdu la « bataille des rebonds » (47 à 40 en faveur des Pelicans), comme c’est le cas depuis le début de la série : – 20 rebonds captés au Game 1, – 10 aux deux matches suivants et – 9 au Game 4 !

« Je crois que la présence (des pivots) dans la raquette et cette activité étaient des choses dont on avait besoin », poursuit Monty Williams. « Aaron (Holiday) nous a donné la même chose. En mettant (Biyombo et Holiday) sur le terrain, on savait qu’on allait avoir de la dureté et de l’activité. »

Le coach trouve toutefois regrettable que mobiliser trois pivots induit la réduction du temps de jeu pour l’un d’eux. « Ce soir, c’était JaVale avec seulement 9 minutes (son plus faible temps). Mais je suis sûr qu’il est satisfait d’avoir gagné et de notre façon de jouer. On a besoin de flexibilité en utilisant ces gars, en particulier a face à des équipes qui essayent de jouer avec deux grands en face. »