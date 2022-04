Mikal Bridges et Chris Paul relancent les Suns

Ce premier tour passionnant entre Suns et Pelicans se poursuit. Après leur déconvenue du match précédent, les premiers cités ont bien réagi en faisant un pas supplémentaire vers la qualification pour le deuxième tour. Mais ils ont encore dû batailler pour arracher cette cinquième manche.

On avait laissé Chris Paul sur un tout petit Game 4 à 4 points, sa réaction dans ce match-ci n’a pas tardé. Le meneur a rapidement trouvé sa zone de confort et ses spots habituels pour alimenter la marque des Suns, en compagnie d’un Deandre Ayton qui a démarré fort. Malgré les bonnes intentions offensives de Brandon Ingram en face, les Pelicans ont eu du mal à prendre soin du ballon face aux mains actives des locaux. Ces derniers ont profité de ces six « turnovers » dans la période pour développer leur jeu en transition et s’offrir une avance confortable (32-20).

Chris Paul a poursuivi sa belle partition dans les minutes suivantes avant que la peste Jose Alvarado (sifflé par le public local à chaque prise de balle !) ne vienne le gêner dans ses remontées de balle. Grâce à une meilleure adresse extérieure, en soutien de cet axe Paul – Ayton, et une bien meilleure circulation de balle, les Suns ont conservé cet écart à la pause (59-46) malgré les 25 points du duo Brandon Ingram – CJ McCollum. Cette avance a continué de grimper dans la période suivante malgré le réveil en attaque de Jonas Valanciunas.

La peste Jose Alvarado

Un bon passage de Jae Crowder, contraint de rejoindre son banc avec sa 5e faute, et de bons ballons envoyés vers l’impeccable Mikal Bridges ont permis à Phoenix de compter jusqu’à 18 points d’avance (78-60). Avec cette double impression d’une équipe en contrôle restant tout de même sous la menace d’un hold-up. Revenus à 11 points (89-78) avec de nombreux passages aux lancers-francs (ce qui devrait encore faire tiquer Monty Williams…) ou un tir miraculeux de Larry Nance Jr. en fin de possession et de période, les Pelicans étaient en effet encore dans le coup alors que CJ McCollum venait de manquer neuf tirs de suite.

Celui-ci, bien soutenu par Jose Alvarado, a retrouvé de l’adresse au cœur d’un dernier quart-temps beaucoup plus défensif. Malheureusement pour les Pelicans, leur match de traînard ne se convertira pas en victoire du fait de leur incapacité à enchaîner les stops. Chris Paul convertissait ainsi un nouveau « jumper » tandis que Cam Johnson s’offrait l’un des dunks de la soirée devant Jonas Valanciunas sur une remontée de balle. Puis Mikal Bridges terminait en beauté son match quasi parfait avec deux dunks supplémentaires.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La nouvelle belle bataille Deandre Ayton / Jonas Valanciunas. Chacun a connu ses temps forts. Le premier, troisième homme fort des Suns, a connu une entame de rencontre solide en affichant son adresse en périphérie. Il a été moins sollicité par la suite, avec seulement un tir tenté dans le dernier quart-temps. Le second, qui a bataillé avec lui au rebond tout au long de la soirée, a fait le plus gros de son chantier dans le troisième quart-temps avec 10 points et 7 prises. Un passage lié en partie à de bons ballons offerts par CJ McCollum.

– Chris Paul encore gêné par Jose Alvarado. Il fallait voir la mine très fatiguée de « CP3 » à la pause alors qu’il venait de disputer 21 des 22 premières minutes de jeu. Au-delà de son important temps de jeu, réduit par la suite, le meneur a laissé beaucoup d’énergie à se sortir du marquage de Jose Alvarado. Utilisé sur de courtes séquences, ce dernier s’est encore illustré en défense, provoquant notamment une violation des huit secondes sur une remontée de balle de Chris Paul à cinq minutes de la fin. Frustré par le rookie, le vétéran en a même pris une faute technique…

TOPS/FLOPS

✅ Mikal Bridges. Phénoménal ! Monty Williams l’a laissé 47 minutes sur le parquet pour plus d’une raison. Impeccable d’adresse à 3-points, l’ailier, auteur de… 24 points en seconde période, a brillé pour attaquer le cercle, en allant notamment dunker sur Brandon Ingram après un « backdoor » ligne de fond. Non content de signer son meilleur match offensif en attaque, il a encore assuré en défense face à « BI » qu’il a « strippé » et gêné toute la soirée. Avec deux contres consécutifs sur Devonte’ Graham ou un autre sur un « jumper » de CJ McCollum, il a terminé meilleur contreur de la partie.

✅ Chris Paul. Belle réaction pour « CP3 » qui a retrouvé des couleurs après son match 4 complétement raté. Hormis ses ratés à 3-points, il a fait dans l’efficacité et n’a perdu qu’un ballon pour son 4e double-double de la série.

✅⛔ Brandon Ingram et CJ McCollum. Avec un ratio de 14/41 aux tirs en cumulé, les deux hommes ont eu beaucoup de mal à trouver de l’adresse et du rythme. La défense des Suns, on pense à Mikal Bridges évidemment, efficace qui leur a laissé peu de tirs ouverts. À la pause, le duo avait inscrit 25 points avant de davantage souffrir en seconde période.



⛔ Devonte’ Graham. Après deux matches plus significatifs à domicile, le meneur remplaçant a connu des entrées médiocres. Il aurait certes pu obtenir un coup de sifflet de Mikal Bridges avant de perdre un ballon en touche dans le premier quart-temps, avant d’en perdre un deuxième sur une prise à deux. Le même Bridges l’a contré à deux reprises sur une même action. Seule évaluation négative de la soirée, il est en train de se faire éclipser par Jose Alvarado.

COACH BOOKER EN ACTION

Devin Booker a beau être en civil, il n’en reste pas moins investi pour son équipe. La preuve avec cette séquence dans le second quart-temps où l’arrière est carrément sorti de son banc pour afficher son mécontentement aux officiels après une faute offensive sifflée à Deandre Ayton. Monty Williams et lui ont finalement obtenu gain de cause puisque les arbitres sont revenus sur leur décision initiale avec un « challenge » gagnant.

LA SUITE

Game 6* : à La Nouvelle-Orléans, jeudi 28 avril.