Les Suns doivent corriger le tir au rebond

S’ils ont globalement dominé le Game 1 contre les Pelicans, avec notamment un grand Chris Paul (30 points, 10 passes, 7 rebonds et 3 interceptions), les Suns n’ont pas été parfaits pour autant.

Un domaine a particulièrement été pointé du doigt : le rebond. Phoenix a effectivement largement (55-35) perdu cette bataille. Surtout, New Orleans s’est offert énormément de secondes chances avec 25 rebonds offensifs. Jonas Valanciunas, à lui tout seul, en a gobé 13 !

« Ils n’abandonneront pas », avait prévenu Monty Williams pour l’Arizona Republic. « On a parlé de leur façon de jouer physiquement dans la raquette. Valanciunas a pris 25 rebonds en tout, ils ont pris 25 rebonds offensifs et terminé avec presque vingt shoots de plus que nous. Ils ont eu plus de possessions, et ça finit par fatiguer. »

C’est avec les rebonds et les points sur seconde chance que les Pelicans ont réussi à revenir en fin de troisième quart-temps. Avec quelques rebonds de plus assurés, les finalistes 2021 auraient évité ce petit comeback.

« Je trouve que notre défense a été solide globalement. J’ai beaucoup aimé notre défense », assure Deandre Ayton. « Mais on doit éloigner les adversaires de notre panier. On ne peut pas les laisser en vie, avec des rebonds offensifs. On doit bosser sur ce domaine, c’est tout. »

Comment expliquer une telle moisson pour Jonas Valanciunas et compagnie ? Notamment par la défense des Suns, qui ont fait le choix de beaucoup changer sur les écrans. Deandre Ayton s’est ainsi retrouvé plusieurs fois loin du cercle (comme cela est déjà arrivé pendant la saison régulière), incapable donc d’aider ses coéquipiers au rebond.

« On a voulu rendre les choses compliquées pour leurs deux gros scoreurs », explique Devin Booker, en référence à C.J. McCollum et Brandon Ingram. Ce qui a parfaitement fonctionné en première mi-temps, les deux joueurs finissant à 6/22 au shoot. « On doit être plus physique contre eux, avant qu’ils n’arrivent dans la raquette. »