Deandre Ayton a changé de style

Contre les Pelicans et le Jazz, avant le dernier succès contre les Blazers, Deandre Ayton s’était fait remarquer par deux shoots à 3-pts tentés et inscrits. Il n’avait plus marqué à 3-pts depuis le 14 janvier et cette saison, il n’a tenté sa chance que onze fois derrière la ligne à 7m25.

« Je suis très à l’aise en ce moment », se justifie-t-il pour l’AZ Central, pour évoquer ses deux paniers primés. « Honnêtement, je prends ce que les défenses me donnent. C’est un tir sur lequel je travaille et mes coéquipiers croient en mois. Le coach m’a dit de shooter, donc je le fais. »

Si le voir s’aventurer derrière l’arc reste très rare, en revanche, il s’est bien éloigné du cercle depuis le All-Star Game. Cette saison, le pivot de Phoenix prenait 21% de ses tirs au-delà de trois mètres du cercle, alors que depuis trois matches, il prend 41% de ses tirs à cette distance ou plus loin encore. Comment l’expliquer ?

« Les équipes se sont adaptées et elles bloquent la raquette », analyse-t-il. « Je ne dis pas que c’est tout le temps, mais quand je vais vers le cercle, on me rend les choses difficiles. Donc je m’écarte, je prends ce qu’on me laisse. »

Il ne faut pas oublier non plus que Deandre Ayton est privé de Chris Paul. Il n’a plus le meneur de jeu pour le servir, pour jouer le pick-and-roll avec lui, et forcément, quand on a un passeur du niveau de « CP3 » qui peut trouver des angles difficiles, ça aide pour avoir la balle près du cercle.

Plus de points, mais moins de rebonds

Pour l’instant, son efficacité n’est pas en remise en cause par ses choix et par l’absence de Chris Paul puisqu’il tourne à 20.3 points de moyenne depuis trois matches, à 74% de réussite au shoot !

S’il est davantage impliqué offensivement depuis l’absence du meneur All-Star, il est revanche moins bon statistiquement au rebond. Il n’est qu’à 6.7 prises de moyenne dans ces trois matches, alors qu’il était à 10.3 rebonds par rencontre en première partie de saison. Cette fois, c’est Monty Williams qui avance plusieurs explications.

« Certaines actions, il défend sur le pick-and-roll et il doit alors revenir dans la raquette », livre le coach de Phoenix. « Avec notre défense, il y a des moments où il est sur le shooteur, donc c’est dur pour lui d’être ensuite au rebond. Au fond, ce n’est pas si grave car les autres grands peuvent prendre des rebonds et Ayton peut toujours faire des matches à 15 ou 20 rebonds. De plus, nos extérieurs font un meilleur travail pour aider au rebond, par rapport à ce qu’il s’est passé en playoffs la saison passée. Donc peut-être qu’il se fait voler une ou deux prises. »

L’effort est effectivement plus collectif dans l’Arizona. JaVale McGee et Bismack Biyombo (11.8 rebonds de moyenne à eux deux) secondent parfaitement Deandre Ayton, sans oublier des Jae Crowder, Devin Booker et Torrey Craig qui aident aussi et sont tous à plus de 5 rebonds de moyenne.