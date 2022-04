Le MVP de la nuit | Chris Paul aussi est éternel

Il n’y a pas que LeBron James qui bat des records de longévité… À bientôt 37 ans, Chris Paul est devenu cette nuit le joueur le plus âgé à atteindre les 30 points et les 10 passes dans un match de playoffs. Il efface des tablettes un autre ancien meneur des Suns, Steve Nash.

En quête d’un titre depuis 17 ans, le meneur All-Star a tout simplement signé l’un de ses meilleurs matches de la saison avec donc 30 points et 10 passes, mais aussi 7 rebonds, 3 interceptions et 1 contre. Le tout à 12 sur 19 au tir ! C’est lui qui repousse la tentative de comeback des Pelicans en plantant 19 points dans le seul dernier quart !

« On était un peu statiques en attaque, et il faut maintenir le même rythme sinon les adversaires vous sautent dessus… Comme on avait eu la chance de voir toutes les rencontres de play-in, on savait qu’ils n’abandonneraient pas » explique le meneur des Suns à propos de la réaction d’orgueil des Pelicans.

Impressionnant de maîtrise, Chris Paul a tué le match au début du 4e quart-temps avec JaVale McGee comme complice pour lui créer de l’espace.

En face, les Pelicans lui collent Larry Nance Jr puis Jose Alvarado, mais CP3 enchaîne les 3-points et termine son festival par un lay-up après avoir enrhumé Nance. Dans le 4e quart-temps, il ne va manquer qu’un seul tir…

« Devin Booker reste notre go-to-guy » rappelle-t-il d’abord. « Mais ce n’est pas parce que j’organise le jeu et que je shoote moins, que je ne peux plus shooter. C’était juste un bon match pour nous après une longue semaine de repos. Il y avait une bonne équipe en face, et ça ne reste qu’un match. »

À propos de shoot, on le savait spécialiste du tir à mi-distance, et cette nuit, il s’est régalé à 3-points avec un 4 sur 6 de loin.

« Ce n’est qu’une question de lecture du jeu » rétorque le meneur All-Star. « Vous écoutez ce qu’ils disent pour couvrir, ils disent ce qu’ils vont faire… Ils hurlaient de reculer, et ça me donnait le temps de positionner mes pieds. Ce soir, c’est rentré. Il y a des soirs où ça rentre, et d’autres où ça ne rentre pas… »