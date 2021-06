Immense mais encore vaincu, Luka Doncic estime n’avoir rien prouvé

Que pouvait-il faire de plus ? Auteur de 46 points à 17/30 au shoot et 14 passes dans ce match décisif contre les Clippers, Luka Doncic a été à l’origine de 77 points de son équipe (sur 111). Un record pour un Game 7 d’après les statisticiens d’Elias Sports.

Mais pour la seconde année de suite, c’est insuffisant et le Slovène est éliminé au premier tour des playoffs face à un grand Kawhi Leonard et sa bande. La déception prime sur tout autre sentiment.

« Rien encore », répond l’ancien du Real Madrid à ESPN quand on lui demande ce qu’il a prouvé avec son immense série. « On a fait deux fois les playoffs depuis que je suis là, et on a été éliminé deux fois. Au fond, on est payé pour gagner. On n’a rien gagné. »

Pour Rick Carlisle, son joueur est désormais « un des cinq meilleurs du monde », après avoir compilé 35.7 points, 10.3 passes et 7.9 rebonds de moyenne face aux Clippers, et il faut « continuer de construire une équipe autour de lui ».

Meilleur que la saison passée

De quoi impressionner les Californiens, qui n’ont jamais réussi à l’arrêter puisque seules des douleurs au niveau des cervicales, dans le Game 4, ont eu raison de son rendement.

« Il a tout fait », assure Leonard. « Il a shooté avec une grande efficacité, à 3-pts ou après un dribble. C’est un grand joueur et on va le voir pendant les années à venir. Il joue à son rythme et on dirait que c’est facile. »

La saison passée, dans la « bulle », et toujours face à Los Angeles, Doncic avait déjà réussi de grandes choses, en affichant des moyennes de 31 points, 9.8 rebonds et 8.7 passes et en marquant les esprits avec un shoot au buzzer en prolongation. Pour Paul George, cette saison, il a encore franchi un palier.

« Il était déjà la star l’année passée, en jouant à un très haut niveau. On savait qu’il pouvait faire mieux, qu’il y avait la place pour progresser bien sûr, mais cette saison, il a été encore plus énorme. Il joue avec une telle confiance pour quelqu’un de son âge. Il peut affronter n’importe quelle défense. On a tout tenté et il était toujours capable de garder son équipe dans le match et d’improviser. Il a un futur brillant, très brillant, devant lui. »