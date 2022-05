Luka Doncic et les Mavs écrasent les Suns pour s’offrir un Game 7

Six matches et toujours aucune victoire à l’extérieur ! Les Mavs ont remporté leur troisième et dernier match à domicile dans cette série pour égaliser à 3-3 dans cette demi-finale de conférence face aux Suns. Un match qu’ils ont dominé de bout en bout en s’appuyant sur une solide défense et une bien meilleure adresse longue distance.

Comme souvent dans cette série, l’entame de rencontre s’est résumée à un duel entre « Mr. Premier quart-temps », Devin Booker, et Luka Doncic. Les deux hommes ont fait le plus de dégâts en s’approchant du cercle avec une efficacité plus heureuse pour l’un que pour l’autre : 8 points pour l’arrière des Suns avec quatre shoots contre 10 au Slovène mais sur… 11 tirs. Malgré la maladresse de leur meneur de jeu, décidé comme Jalen Brunson à attaquer un maximum Chris Paul, les Mavs ont viré d’une courte tête après douze minutes (28-25).

Avance confirmée dans la période suivante grâce à la réussite de plusieurs shooteurs texans, Maxi Kleber et surtout Spencer Dinwiddie et Reggie Bullock, bien plus en confiance que lors du match précédent. Cette adresse a commencé à faire la différence dans la seconde partie de ce quart-temps mal terminée par des Suns maladroits aux tirs et ballon en main. Luka Doncic envoyait un « stepback » derrière l’arc face à un son « matchup » préféré, Deandre Ayton, et Dallas s’offrait plus de dix points d’avance (49-39).

Mais les hommes de Monty Williams ont si mal terminé la première période (lire ci-dessous) qu’ils sont rentrés au vestiaire avec 15 points de retard (60-45). La sérénité affichée sur le visage du coach des Suns a contrasté avec le rendu de son équipe sur le parquet. Cette dernière a continué à déjouer face à une défense texane bien en place et l’écart, plutôt que d’être réduit, a continué d’être creusé par les locaux.

La défense s’est carrément endormie laissant à deux reprises la voie libre à Luka Doncic pour aller dunker sans opposition. Les efforts en attaque de Deandre Ayton et le combat livré par Devin Booker vont rester vain : Phoenix, dont l’attaque a semble complétement grippé, pointait à plus de 20 points de retard à l’entame du quart-temps (94-72). Une dernière période sans beaucoup d’intérêt où un « garbage time » finira par clore les débats. L’occasion pour Boban Marjanovic d’inscrire ses premiers points dans ces playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La maladresse des Suns ballon en main… Il ne faut pas chercher plus loin le plus principal différentiel statistique entre les deux équipes. Les Suns ont perdu 22 ballons, dont 7 dans le troisième quart-temps, là où leurs adversaires n’ont rendu que six possessions. Les joueurs de l’Arizona doivent ce ratio terrible autant à des fautes d’inattention, avec des transmissions parfois hasardeuses, qu’à la pression défensive d’en face. On pense par exemple à une action où Frank Ntilikina, meilleur intercepteur du match (4), a mis son corps en opposition sur un dribble Chris Paul qui a fini par perdre le contrôle du ballon et l’envoyer en touche. Les Texans ont largement profité de ces « turnovers » en inscrivant 29 points derrière.

– … et sur les remises en jeu. Une partie de la rencontre s’est jouée dans les derniers instants de la première période. Sur une remise en jeu ligne de fond, Luka Doncic a trouvé Reggie Bullock tout seul qui coupait au cercle pour deux points offerts. L’explication ? Une mauvaise communication sur un écran dans le dos entre Devin Booker et Mikal Bridges. Possession suivante, nouvelle remise en jeu ligne de fond du Slovène. Et nouvelle erreur défensive des Suns avec trois défenseurs occupés par deux porteurs d’écrans, laissant Maxi Kleber tout seul à trois points. Dans la foulée, Reggie Bullock a coupé une passe de Chris Paul avant de sanctionner derrière l’arc. Ce 8-0 soudain a fait beaucoup de mal aux visiteurs.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Encore de la maladresse à 3-points, ainsi que de la maladresse aux lancers-francs, mais nouvelle grosse production, et de l’investissement en défense notamment devant Devin Booker, pour le Slovène qui remporte sa première victoire en carrière dans un match éliminatoire. Il s’agissait déjà de son 13e match en playoffs à 30 points ou plus.

✅ Reggie Bullock et Spencer Dinwiddie. Les deux hommes avaient signé un non-match précédent avec un 0/8 en cumulé. Ils ont largement réagi ce soir avec un superbe 10/18 de loin à eux deux. Mention spéciale au premier cité qui s’est énormément donné en défense face à Devin Booker, d’où son temps de temps, le plus important du match. Le second, qui n’avait plus inscrit 15 points depuis le premier tour, a rappelé qu’il ne manquait pas de culot. Cette adresse longue distance semble être la clé du succès des Mavs dans ces playoffs.

⛔ Chris Paul. Nouveau match qui ne ressemble pas beaucoup au meneur des Suns. Celui-ci a musclé sa feuille de stats avec deux paniers primés dans un dernier quart-temps qui semblait déjà joué. Avant cela, il s’est montré étonnamment passif en attaque et, à l’instar de Devin Booker, a perdu des ballons qui ne lui ressemblent pas. Depuis qu’il a fêté ses 37 ans, c’est un fantôme.

LA SUITE

Game 7 : à Phoenix, dimanche 15 mai.