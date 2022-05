Si le plan de jeu des Mavericks face au Jazz était assez simple, en cassant un premier rideau défensif très perméable pour attirer les aides de Rudy Gobert et libérer les shooteurs extérieurs, c’est forcément plus délicat face aux solides Suns, qui ont plus d’armes pour punir le « small ball » et plus de certitudes défensives.

Néanmoins, lors des deux derniers matchs de la demi-finale de conférence, les joueurs de Jason Kidd ont affiché les pistes qui leur permettent de déstabiliser Phoenix.

Lors du Game 4, c’est évidemment leur grosse adresse extérieure (20/44) qui a sauté aux yeux, avec notamment la performance de Dorian Finney-Smith mais, tactiquement, c’est surtout la volonté de Luka Doncic et compagnie de « fixer » les défenseurs de l’Arizona, en fonction des duels et des aides potentielles, qui est intéressante.

Bien fixer les duels par les écrans et les coupes

Sur cette séquence, un double écran de Maxi Kleber et Dorian Finney-Smith permet ainsi à Luka Doncic de se retrouver face à Chris Paul. Le Slovène donne le ballon à son coéquipier allemand pour bien fixer les duels défensifs, puis le récupère pour poster le meneur adverse. Ensuite, c’est la coupe de Maxi Kleber dans la raquette qui provoque une certaine confusion dans les rotations défensives de Phoenix, car Deandre Ayton reste dans la peinture pour couvrir le cercle, mais Jae Crowder était de son côté venu en aide sur Luka Doncic, et Devin Booker doit donc faire un choix par rapport aux deux joueurs côté faible, en attendant le retour de son coéquipier.

C’est précisément dans ce laps de temps que Luka Doncic peut servir Dorian Finney-Smith dans le coin.

Quelques possessions plus tard, Deandre Ayton se retrouve sur Spencer Dinwiddie sur le repli défensif. Les Mavericks fixent encore la situation pour en profiter, en servant Luka Doncic, qui peut attaquer le cercle et attirer l’aide, inévitable car il n’y a plus d’intérieur pour protéger le cercle.

Mikal Bridges lâche ainsi Maxi Kleber pour couper la pénétration, mais Luka Doncic ne sert pas l’Allemand, Chris Paul se précipitant dans son dos pour compenser. Le Slovène profite ainsi encore une fois intelligemment du déplacement de Devin Booker vers la raquette pour servir Dorian Finney-Smith, à nouveau dans le coin, à 3-points.

Le « small ball » de Dallas fait toujours mal

Depuis son arrivée en NBA, Luka Doncic impressionne ainsi par sa faculté à anticiper les aides, et donc à les punir. Une vision « Jedi » qui lui permet d’avoir un coup d’avance sur la défense, et de rester imprévisible.

En tout cas, comme Utah, Phoenix semblait très gêné par le « small ball » de Dallas la nuit dernière, avec cinq joueurs qui jouent derrière la ligne à 3-points. Sur ce troisième exemple, Luka Doncic obtient le changement défensif qu’il veut face à Cam Johnson. Il transmet la balle à Maxi Kleber puis la récupère pour bien fixer les duels puis son coéquipier allemand coupe encore dans la raquette au moment où il attaque son adversaire en dribble.

Encore une fois, ça provoque une certaine confusion côté faible, avec Deandre Ayton et Devin Booker qui veulent couvrir la coupe de Maxi Kleber, et Luka Doncic qui le voit pour servir Reggie Bullock dans le coin.

Comme Rudy Gobert au tour précédent, Deandre Ayton s’est ainsi souvent retrouvé le cul entre deux chaises lors des deux derniers matchs de la série, entre le fait de devoir protéger le cercle en cas de pénétration, et la nécessité de couvrir les shooteurs dans les coins face à ce « small ball » texan qui joue très, très au large.

Dallas doit peut-être un peu plus travailler pour étirer la défense de Phoenix, par rapport à celle d’Utah, mais elle semble avoir trouvé des clés pour y parvenir assez régulièrement. Aux Suns de trouver la parade désormais…