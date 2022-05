Le MVP de la nuit | Dorian Finney-Smith en mode Klay Thompson !

Les Mavericks ont brillé dans l’exercice du tir à 3-points dans leur Game 4 victorieux face aux Suns. Et cette fois, la lumière n’est pas venue de Luka Doncic, à 1/10 derrière l’arc. Aux côtés de Davis Bertans (4/6) et de la paire Bullock-Dinwiddie (respectivement à 2/5 et 2/4), c’est Dorian Finney-Smith qui s’est illustré avec un remarquable 8/12, scorant l’intégralité de ses 24 points sur du tir extérieur.

« Quand il joue comme ça, quand il est agressif et qu’il ne gamberge pas sur son tir mais qu’il prend juste des « catch-and-shoot », il est aussi bon que n’importe qui d’autre », s’est réjoui son coach, Jason Kidd. « On avait besoin de ce coup de pouce et il nous a bien aidés ».

Huit paniers à 3-points, 24 points, zéro dribble

C’est aussi une belle revanche pour ce joueur non-drafté qui a pris le temps, d’abord par sa défense puis dans ce rôle de poste 4 shooteur, de trouver ses marques au fil de ses six ans passées à Dallas pour en arriver à deux saisons régulières de suite au delà des 39% de réussite de loin. Une adresse récompensée d’une belle prolongation de contrat en cours de saison : 52 millions de dollars sur quatre ans.

« Au début, Rick Carlisle me disait uniquement de prendre des tirs à 3-points si le ballon m’arrivait en fin de possession. Maintenant, on me dit de prendre le tir dès que j’ai une bonne position. C’est une récompense pour le travail que j’ai accompli et que toute l’équipe a remarqué », a-t-il lâché après avoir échoué à un 3-points du record en playoffs de la franchise détenu par Jason Terry. « Quand j’ai mis cinq paniers à 3-points, Luka m’a dit : ‘Tu vas en avoir d’autres’. Quand LD me dit ça, je n’avais pas de doute quant au fait que j’allais avoir d’autres situations ».

C’est effectivement ce qu’il s’est passé, « DoDo » a continué à faire feu de loin, sans prendre le moins dribble avant de tirer, et il a notamment mis deux paniers importants à six minutes de la fin pour préserver l’écart.

Des ajustements à prévoir sur le Game 5

Son coup de chaud devrait être accompagné d’ajustements lors du prochain match, puisque Monty Williams a évidemment peu goûté au festival des « role players » texans, même s’il admet avoir sa part de responsabilités.

« Nous devons respecter Finney-Smith plus que nous ne l’avons fait. Il a un impact sur le jeu au rebond offensif et maintenant il shoote bien. Et nous devons respecter cela », a admis le coach des Suns. « C’est quelque chose que je dois pouvoir corriger en tant que coach. On doit faire sortir les joueurs de la ligne à 3-points, et réaliser que Luka était à 1/10, et au lieu de lui verrouiller la raquette, peut-être le forcer à shooter. On était sur de l’aide pour l’empêcher d’entrer dans la peinture, mais il y a eu des séquences où se retrouvait désorienté par ses dribbles et le voir ensuite trouver la passe parfaite pour un tir à 3-points ».

Dorian Finney-Smith et les Mavs se savent désormais attendus en Arizona. Le Game 5 promet une belle bataille !

« On sait qu’ils vont faire des ajustements. On doit prendre ce qu’on a fait de bien sur ce match, et monter d’un cran, parce que ça va être encore plus dur là-bas, où ils jouent de façon incroyable. Les paniers faciles, on doit leur enlever ça. Pas de lay-ups ou de 3-points en transition, et les forcer à jouer face à notre défense sur demi-terrain », a prévenu Dorian Finney-Smith.